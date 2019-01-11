ОАК не откажется от композитов в МС-21, постепенно меняет компоненты на российские - компания

Москва. 10 января. ИНТЕРФАКС-АВН - ПАО "Объединенная авиастроительная корпорация" (ОАК) не планирует отказываться от использования композитных материалов в производстве самолета МС-21 из-за того, что входящая в холдинг компания "Аэрокомпозит" была внесена в санкционные списки США.

"От использования композиционных материалов в конструкции крыла самолета МС-21 никто не отказался и не планирует отказываться. Идет развертывание серийного производства самолетов МС-21-300. Согласно контракту, первые поставки самолетов авиакомпании "Аэрофлот" должны начаться в 2020 году", - говорится в заявлении ОАК.

"После включения (в минувшем сентябре, - "ИФ") "Аэрокомпозита" в санкционные списки мы начали процедуру обжалования этого решения. Подобные решения - это использование санкционной риторики в конкурентной борьбе в высокотехнологичных отраслях", - сообщили в корпорации. Как уточнил источник "Интерфакса" в авиапроме, заявка ОАК на вывод "Аэрокомпозита" из-под санкций была подана "по установленной процедуре" в министерство торговли США.

Вместе с тем в ОАК добавили, что решение американских коллег потребовало реализации "дополнительных мер для обеспечения бесперебойного хода программы". "При финансовой и организационной поддержке Минпромторга в нашей стране осваивается вся цепочка производства композитных материалов в военной и гражданской сферах. В частности, уже несколько лет идет активная работа с "Росатомом", ВИАМом, рядом частных компаний по освоению производства композитных материалов для авиации. В результате в рамках общей программы импортозамещения идет пошаговая замена необходимых компонентов композитного крыла МС-21 на отечественные аналоги. Замена материала не влечет конструктивных изменений и может быть оформлена как дополнение к сертификату типа без изменения сроков сертификации", - заявили в корпорации.

Как уточнил президент ОАК Юрий Слюсарь, которого цитирует пресс-служба, "работа авиапрома с "Росатомом", ВИАМом, МГУ, рядом частных компаний по созданию технологии изготовления композитных конструкций из отечественных материалов" идет с 2014 года. По его словам, эти решения "находятся на стадии перехода к серийному производству, соответствующие образцы проходят испытания, их внедрение в программу МС-21 будет пошагово реализовано после завершения основных сертификационных испытаний в рамках общей программы импортозамещения, включая ремоторизацию МС-21 на двигатель ПД-14".

Санкции США в отношении "Аэрокомпозита" и "ОНПП "Технология" имени Ромашина" (входит в "Ростех") поставили под угрозу создание композитного "черного крыла" для МС-21, сообщила ранее в четверг газета "Коммерсантъ" со ссылкой на двух топ-менеджеров отрасли и чиновника в аппарате правительства. По их данным, ряд компонентов для композитов, использовавшихся для крыла и части киля МС-21, шли из США и Японии, но недавно под давлением Вашингтона отгрузка прекратилась. Речь идет о компонентах производства американской Hexcel и японской Toray Industries.

МС-21 должен стать первым среднемагистральным самолетом, созданным в постсоветской России, а удлиненное композитное крыло - одним из его конкурентных преимуществ. Оно повышает экономичность машины и увеличивает ширину салона по сравнению с аналогами от Boeing и Airbus. Сейчас готовы три опытных образца МС-21-300 с "американской" нитью, четвертый самолет в стадии сборки.

В сентябре, комментируя новую санкционную волну, под которую попал и "Аэрокомпозит", представитель "Ростеха" заявлял: "Очередные санкции, еще один список. Как это отразится на нас? Никак. Приняли к сведению, идем дальше. Авторы запретов должны понимать, что таким образом демонстрируют не силу, а собственную слабость".