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11.01.2019
Вестник Мордовии

Танковый рекорд 2018 года: Т-72Б3М смог разогнаться до 77 км/ч!

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Источник изображения: vestnik-rm.ru

Минувший год не стал прорывным для сухопутных войск России. Давно ожидаемые машины на тяжелой унифицированной платформе "Армата", а это основной боевой танк Т-14, тяжелая боевая машина пехоты Т-15 и бронированная ремонтно-эвакуационная машина, так и не попали в армию.

То же самое можно сказать о БМП "Курганец-25", бронетранспортере "Бумеранг" и 152-мм самоходке "Коалиция". Возможно, какая-то техника, в частности Т-14 и САУ, попадут-таки на войсковые испытания в 2019 году. Пора бы уж.

В этом году ожидаются также Т-90М и Т-80БВМ. Последние уже появились в соединениях.

Начнется также проверка боевых и эксплуатационных качеств БМПТ "Терминатор". Мотострелки получат модернизированные БМП-2М и БМП-3 с тепловизионными прицелами.

Продолжится поступление Т-72Б3. Необходимо напомнить, что этот танк в минувшем году продемонстрировал, что он способен разгоняться до 77 км/ч! Это произошло во время танкового биатлона. Если бы была специальная книга военных рекордов, российская машина наверняка попала бы в нее.

Дмитрий Лемешко

10.01.2019
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