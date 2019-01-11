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11.01.2019
Российская газета

Атаку танков Т-90С и БМП-2М поддержали китайские самоходки

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Учения ВС Алжира "Вулкан-2019"
Учения ВС Алжира "Вулкан-2019".
Источник изображения: rg.ru

Маневры основных боевых танков Т-90С и модернизированных боевых машин пехоты БМП-2М алжирской армии впервые поддерживали огнем 120-мм самоходные минометы SM4 производства КНР.

Данная техника была задействована на состоявшихся недавно бригадных тактических учениях под кодовым обозначением "Вулкан-2019". За условными боевыми действиями наблюдал начальник генштаба вооруженных сил Ахмад Гайд Салах.



С воздуха действующие войска прикрывали истребители МиГ-29. На земле по мишеням, изображающим условного противника, били танки и запускали противотанковые управляемые ракеты "Корнет" БТР-80. Эти бронетранспортеры прошли соответствующую доработку на предприятиях алжирского оборонного комплекса.

Цели также поражались из самоходных установок SM4, изготовленных китайской корпорацией Norinco. После такой мощной артподготовки подразделения 36-й мотопехотной бригады перешли в наступление.

Алжир стал первой страной, закупившей САУ SM4. Они выполнены на шасси достаточного распространенного в китайской армии и вооруженных силах других государств колесного (6х6) бронетранспортера WMZ-551.

Впервые самоходку предложили на экспорт в 2016 году. Кроме 120-мм миномета она вооружена также 12,7-мм пулеметом. Машина достаточно мобильна - скорость по суше до 100 км/ч, по воде - 8,5 км/ч. Боевой вес - 17 тонн.

В последние годы Алжир начал активно приобретать китайскую технику. В частности - 155-мм САУ PLZ 45 и пушки-гаубицы PLL01, а также модульные реактивные системы залпового огня SR5. Недавно сообщалось о поступлении ударных беспилотников CH-4. Кроме того, ВМС получили корветы проекта С28А.


 Алексей Брусилов,  Алексей Моисеев

10.01.2019
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принадлежат Российская газета
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Страны
Алжир
Китай
Продукция
БМП-2
БМП-2М
БТР-80
Корнет
МиГ-29
СН-4
Т-90 "Владимир"
Т-90С
Компании
Norinco
Проекты
БПЛА
Военные учения
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