В США засекретили проект робота-охотника за подлодками

Статус первого беспилотного военного корабля, известного как Sea Hunter - "Морской охотник", в настоящее время является секретной информацией. Об этом сообщил представитель Национальной службы обороны США.

Как пишет портал National Defense, разработка корабля ведется в рамках проекта ACTUV. Занимаются этим с 2010 года. В 2018 году корабль перевели из Агентства перспективных оборонных разработок, более известного как DARPA, в Научно-исследовательское управление ВМС США. Специалисты приступили к расширенным испытаниям. Первый этап проходил недалеко от Перл-Харбор на Гавайях.

Аппарат построен по схеме "тримаран", то есть имеет два вынесенных в сторону поплавка. Такая конструкция позволяет обеспечить ему большую устойчивость. Длина - около 40 метров, скорость - до 27 узлов. Разработчики классифицируют его как беспилотный надводный корабль среднего водоизмещения. Sea Hunter является частью плана ВМС США по разработке беспилотных подводных и надводных судов, которые могут работать без риска для моряков и быть экономически более эффективными, чем управляемые экипажем.

По каким причинам засекретили проект беспилотного корабля, в статье не сообщается. Но предполагается, что проект может быть рассекречен уже после принятия беспилотника на вооружение, намеченного на конец 2019 года.

Светлана Цыганкова