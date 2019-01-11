Войти
11.01.2019
ЦАМТО

Канада получит первые F/A-18A/B "Хорнет" весной 2019 года

146
0
0
Истребитель F/A-18 Hornet
Истребитель F/A-18 Hornet.
Источник изображения: US.Navy

ЦАМТО, 10 января. По данным МНО Канады, правительство страны финализировало соглашение на поставку снятых с вооружения ВВС Австралии истребителей F/A-18A/B "Хорнет", первый из которых должен быть поставлен весной текущего года.

Как сообщил помощник заместителя министра по материальному обеспечению Пэт Финн, применение самолетов планируется начать летом 2019 года. Вторая партия самолетов прибудет позднее в текущем году.

Как сообщал ЦАМТО, первоначально правительство Канады одобрило покупку для замены устаревших CF-18 – до поставки самолетов нового поколения – 18 новых F/A-18E/F "Супер Хорнет" компании Boeing стоимостью около 5 млрд. долл. Тем не менее, проект был аннулирован после подачи компанией Boeing в Министерство торговли США жалобы с обвинением канадской Bombardier в получении незаконных субсидий от регионального правительства Квебека и демпинге. В результате администрация Трампа ввела в отношении самолетов Bombardier 300-процентную пошлину.

В связи с ухудшением отношений правительство Канады решило отказаться от закупки "Супер Хорнет" и приобрести самолеты F/A-18A/B "Хорнет" из состава ВВС Австралии. В декабре 2017 года министр обороны Австралии Марис Пейн объявила, что правительство страны дало согласие на продажу Канаде 18 состоящих на вооружении ВВС страны истребителей F/A-18A/B "Хорнет" (F/A-18 Classic Hornet). Однако требовалось еще получить одобрение перепродажи со стороны Вашингтона, поскольку самолеты были произведены в США. В итоге правительство США одобрило продажу австралийских F-18 в сентябре 2018 года.

В настоящее время на вооружении австралийских ВВС остается около 70 самолетов F/A-18A/B (включая 16 двухместных F/A-18B). Командование ВС Австралии планирует снять их с вооружения к 2022 году с постепенной заменой самолетами пятого поколения F-35A "Лайтнинг-2".

Помимо 18 пригодных к полетам истребителей, ВВС Канады получат 7 самолетов, которые будут использоваться для испытаний, обучения и в качестве источника запасных частей. Оттава также приобретет дополнительные запчасти в рамках данной сделки.

Стоимость самих самолетов составляет 90 млн. канад. долл., но, по оценкам ВВС Канады, стоимость эксплуатации до момента списания составит около 500 млн. канад. долл., включая расходы на личный состав, инфраструктуру и модернизацию.

После поставки истребители будут оснащены программным обеспечением для полетов в Канаде, катапультируемыми креслами пилотов и освещением, применяемым канадским парком CF-18.

Ранее федеральное правительство Канады подтвердило, что австралийские самолеты будут применяться совместно с самолетами CF-18 на базах в Колд-Лейке (провинция Альберта) и Баготвилле (провинция Квебек).

10.01.2019
Права на данный материал
принадлежат ЦАМТО
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Австpалия
Канада
США
Продукция
F-18
F-35A
Super Hornet
Компании
Boeing
Bombardier
Похожие новости
15.12.2017
Правительство Австралии согласилось продать Канаде истребители F/A-18A/B "Хорнет"
11.09.2017
Канада оценивает возможность покупки F/A-18 "Хорнет" из состава ВВС Австралии
13.06.2017
Канадская оценка "Супер Хорнета"
28.01.2015
F-35 с грузом проблем
24.02.2009
Aero India 2009
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 11.01 01:53
  • 29
Источник: стратегический подводный беспилотник "Посейдон" получит скорость более 200 км/ч
  • 11.01 01:13
  • 2
Ненадежный "Оплот": Т-84 грозит уничтожить украинское танкостроение
  • 11.01 01:12
  • 8
Курилы без США: американцы отказались от баз
  • 11.01 01:05
  • 31
Подарки для военных. Какие новинки российская армия получит в 2019-м
  • 11.01 00:36
  • 3
В 2019 году парк морской авиации ВМФ России продолжит пополняться самолетами Су-30СМ и вертолетами Ка-27М
  • 11.01 00:26
  • 11
Источник: в России разрабатывают новую крылатую ракету "Калибр-М"
  • 11.01 00:23
  • 6
Бывший глава ЦРУ назвал Путина "большим подарком" для НАТО
  • 11.01 00:06
  • 7
"Авангард" и другие: о роли новых систем в стратегических силах
  • 11.01 00:05
  • 6
Минобороны усиливает оборону островов Курильской гряды
  • 10.01 23:45
  • 7
"Туполев" вскоре начнёт производство опытных образцов ПАК ДА
  • 10.01 22:22
  • 65
С космодрома Байконур осуществлен успешный пуск ракеты-носителя "Протон-М" с космическим аппаратом Минобороны России
  • 10.01 22:08
  • 4
Новые самолеты проектируют на российских суперкомпьютерах и программах
  • 10.01 21:27
  • 10
Американский флот дал залп "золотыми болванками"
  • 10.01 20:33
  • 24
У Путина поинтересовались, доволен ли он командой Медведева
  • 10.01 20:12
  • 1
Мобильная РЛС для борьбы с танками поступила по ГОЗ в Центральный военный округ