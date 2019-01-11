Канада получит первые F/A-18A/B "Хорнет" весной 2019 года

ЦАМТО, 10 января. По данным МНО Канады, правительство страны финализировало соглашение на поставку снятых с вооружения ВВС Австралии истребителей F/A-18A/B "Хорнет", первый из которых должен быть поставлен весной текущего года.

Как сообщил помощник заместителя министра по материальному обеспечению Пэт Финн, применение самолетов планируется начать летом 2019 года. Вторая партия самолетов прибудет позднее в текущем году.

Как сообщал ЦАМТО, первоначально правительство Канады одобрило покупку для замены устаревших CF-18 – до поставки самолетов нового поколения – 18 новых F/A-18E/F "Супер Хорнет" компании Boeing стоимостью около 5 млрд. долл. Тем не менее, проект был аннулирован после подачи компанией Boeing в Министерство торговли США жалобы с обвинением канадской Bombardier в получении незаконных субсидий от регионального правительства Квебека и демпинге. В результате администрация Трампа ввела в отношении самолетов Bombardier 300-процентную пошлину.

В связи с ухудшением отношений правительство Канады решило отказаться от закупки "Супер Хорнет" и приобрести самолеты F/A-18A/B "Хорнет" из состава ВВС Австралии. В декабре 2017 года министр обороны Австралии Марис Пейн объявила, что правительство страны дало согласие на продажу Канаде 18 состоящих на вооружении ВВС страны истребителей F/A-18A/B "Хорнет" (F/A-18 Classic Hornet). Однако требовалось еще получить одобрение перепродажи со стороны Вашингтона, поскольку самолеты были произведены в США. В итоге правительство США одобрило продажу австралийских F-18 в сентябре 2018 года.

В настоящее время на вооружении австралийских ВВС остается около 70 самолетов F/A-18A/B (включая 16 двухместных F/A-18B). Командование ВС Австралии планирует снять их с вооружения к 2022 году с постепенной заменой самолетами пятого поколения F-35A "Лайтнинг-2".

Помимо 18 пригодных к полетам истребителей, ВВС Канады получат 7 самолетов, которые будут использоваться для испытаний, обучения и в качестве источника запасных частей. Оттава также приобретет дополнительные запчасти в рамках данной сделки.

Стоимость самих самолетов составляет 90 млн. канад. долл., но, по оценкам ВВС Канады, стоимость эксплуатации до момента списания составит около 500 млн. канад. долл., включая расходы на личный состав, инфраструктуру и модернизацию.

После поставки истребители будут оснащены программным обеспечением для полетов в Канаде, катапультируемыми креслами пилотов и освещением, применяемым канадским парком CF-18.

Ранее федеральное правительство Канады подтвердило, что австралийские самолеты будут применяться совместно с самолетами CF-18 на базах в Колд-Лейке (провинция Альберта) и Баготвилле (провинция Квебек).