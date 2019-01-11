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11.01.2019
Военное обозрение

Делегация США объяснит турецкому руководству опасность покупки С-400

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Вашингтон направит в Турцию делегацию, которая должна разъяснить опасения американской администрации по поводу покупки в России зенитных ракетных систем С-400, сообщают Известия со ссылкой на главу секретариата турецкой оборонной промышленности Исмаила Демира.

Источник изображения: Минобороны РФ

По словам Демира, главные опасения американцев связаны с безопасностью истребителей F-35, поставку которых ожидают турецкие военные.

Нам постоянно говорят о возможных угрозах для истребителей F-35 в случае их базирования неподалеку от российских комплексов. Турецкая сторона всегда объясняла американским партнерам свою позицию и информировала их о мерах, которые она принимает, однако в ответ никогда не слышала аргументированных разъяснений,

сказал он.

Он добавил, что в Турцию ни разу не приезжали американские эксперты, чтобы объяснить все технические риски. Поэтому Анкара сама попросила Вашингтон организовать приезд делегации, которая смогла бы подробно рассказать об опасениях США.

Вашингтон удовлетворил просьбу, и группа экспертов должна прибыть в Турцию в течение ближайших недель, отметил Демир.

При этом он не исключил, что власти Турции могут приобрести наряду с российскими С-400 американские комплексы Patriot.

Напомним, 6 января турецкие СМИ сообщили об отказе Анкары от предложения Вашингтона закупить вместо ЗРС С-400 американские комплексы Patriot. Такое решение было якобы принято из-за отсутствия в предложении пункта о передаче турецкой стороне технологий. Кроме того, США проигнорировали требование Анкары на скидку с заявленной стоимости в $3,5 млрд.

Соединенные Штаты неоднократно выступали за отмену покупки Турцией российских ЗРК, угрожая санкциями и блокировкой поставки уже оплаченных истребителей F-35. До настоящего времени Анкара не изменила своего решения.

10.01.2019
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принадлежат Военное обозрение
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Страны
Россия
США
Турция
Продукция
F-35
Patriot ЗРК
С-400 Триумф
Компании
Минoбороны РФ
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