Китай высоко оценил боевую эффективность ЗРС С-400

Народно-освободительная армия Китая (НОАК) провела вторые стрельбы зенитной ракетной системы С-400, приобретенной в России. Испытания проводились на одном из полигонов, принадлежащих Минобороны Китая, и признаны успешными, передает ТАСС со ссылкой на военно-дипломатический источник.

Источник изображения: Минобороны РФ

По сообщению источника издания, проведенной второй стрельбой ЗРС С-400, НОАК завершила программу испытаний приобретенной у России ЗРС. Испытания признаны успешными. Согласно полученным данным, стрельбы проводились еще в декабре 2018 года, но об итогах испытаний стало известно только сейчас.

При проведении второй тестовой стрельбы, выпущенная ракета 48Н6Е поразила аэродинамическую мишень, летевшую на скорости более 600 м/с на дальности в 250 км. Первые тестовые стрельбы прошли в начале декабря. Тогда ракета ЗРС С-400 поразила баллистическую цель на дальности 250 км, летевшую со скоростью 3 км/сек. По заявлению китайских военных, программа испытаний завершена успешно, дальнейших стрельб больше не планируется.

Сообщается, что по итогам тестовых стрельб, боевая эффективность российской ЗРС С-400 высоко оценена Минобороны Китая.