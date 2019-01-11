Новейший фрегат "Адмирал Касатонов" успешно завершил первый этап заводских ходовых испытаний в Балтийском море

ЦАМТО, 10 января. Новейший фрегат проекта 22350 "Адмирал Касатонов", построенный для ВМФ России на предприятии "Северная верфь", успешно завершил первый этап заводских ходовых испытаний в полигонах Балтийского моря и возвратился в Санкт-Петербург.

В ходе первого этапа испытаний, в которых принимали участие сдаточная команда завода-изготовителя и экипаж фрегата, были проверены ряд корабельных систем жизнеобеспечения, энергетики и живучести, автономная работа средств радиотехнического вооружения, связи, вентиляции и кондиционирования, а также показатели скорости, маневренности и остойчивости корабля.

Испытания будут продолжены после улучшения ледовой обстановки в Финском заливе.

Ранее экипаж корабля прошел комплексную подготовку в Объединенном учебном центре ВМФ и готов к проведению всех этапов программы испытаний, сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.

Справочно:

Фрегаты проекта 22350 являются кораблями дальней морской зоны, носителями высокоточного оружия. Они способны эффективно действовать как одиночно, так и в составе разнородных группировок ВМФ России.

Водоизмещение фрегата составляет 5 тыс. т, длина – 135 м, ширина – 16 м, скорость – около 30 узлов, дальность плавания – 4,5 тыс. морских миль, автономность – 30 суток, экипаж – около 200 человек.