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11.01.2019
ЦАМТО

Новейший фрегат "Адмирал Касатонов" успешно завершил первый этап заводских ходовых испытаний в Балтийском море

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Адмирал Касатонов
Фрегат "Адмирал Касатонов".
Источник изображения: Руслан Шамуков/ТАСС

ЦАМТО, 10 января. Новейший фрегат проекта 22350 "Адмирал Касатонов", построенный для ВМФ России на предприятии "Северная верфь", успешно завершил первый этап заводских ходовых испытаний в полигонах Балтийского моря и возвратился в Санкт-Петербург.

В ходе первого этапа испытаний, в которых принимали участие сдаточная команда завода-изготовителя и экипаж фрегата, были проверены ряд корабельных систем жизнеобеспечения, энергетики и живучести, автономная работа средств радиотехнического вооружения, связи, вентиляции и кондиционирования, а также показатели скорости, маневренности и остойчивости корабля.

Испытания будут продолжены после улучшения ледовой обстановки в Финском заливе.

Ранее экипаж корабля прошел комплексную подготовку в Объединенном учебном центре ВМФ и готов к проведению всех этапов программы испытаний, сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.

Справочно:

Фрегаты проекта 22350 являются кораблями дальней морской зоны, носителями высокоточного оружия. Они способны эффективно действовать как одиночно, так и в составе разнородных группировок ВМФ России.

Водоизмещение фрегата составляет 5 тыс. т, длина – 135 м, ширина – 16 м, скорость – около 30 узлов, дальность плавания – 4,5 тыс. морских миль, автономность – 30 суток, экипаж – около 200 человек.

10.01.2019
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принадлежат ЦАМТО
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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Финляндия
Компании
Минoбороны РФ
Северная верфь
Проекты
22350
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