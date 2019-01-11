Более 60 масштабных мероприятий запланировано к проведению в КВЦ "Патриот" в 2019 году

ЦАМТО, 10 января. На 2019 год на территории Конгрессно-выставочного центра "Патриот" запланировано к проведению 64 мероприятия, 58 из которых в рамках Государственного задания и по планам органов военного управления Минобороны РФ.

Среди самых масштабных: второй форум "Неделя Национальной безопасности", пятый Международный военно-технический форум "Армия-2019" (научно-деловая программа и статическая экспозиция которого традиционно будут организованы в КВЦ "Патриот") и Армейские Международные игры – "АрМИ-2019".

В прошедшем 2018 году МВТФ "Армия" стал рекордным по посещаемости: впервые количество гостей и участников форума превысило 1 млн. человек.

На территории Конгрессно-выставочного центра "Патриот", в 15 раз превышающей размеры Красной площади, были представлены 295 ед. вооружения, военной и специальной техники (ВВСТ) Вооруженных Сил Российской Федерации, а также 2025 ед. техники гражданского и двойного назначения от предприятий промышленности.

За вклад в подготовку и организацию Международного военно-технического форума "Армия-2018" и Международного форума "Неделя национальной безопасности" Конгрессно-выставочному центру "Патриот" была вручена престижная награда форума "Армия", сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.