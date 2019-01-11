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11.01.2019
ЦАМТО

Учебные центры ЗВО подготовят свыше 6 тыс. младших специалистов для эксплуатации новейшей бронетехники

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Танкист
Танкист.
Источник изображения: Виталий Кузьмин

ЦАМТО, 10 января. Более 6 тыс. военнослужащих, призванных осенью прошлого года, приступили к учебным занятиям в учебных центрах подготовки младших специалистов ЗВО, дислоцированных в Московской, Ленинградской и Владимирской областях.

Военнослужащие пройдут подготовку по 40 специальностям, в т.ч. механик-водитель, водитель, наводчик-оператор и командир танка Т-72Б3М, Т-90, боевых машин пехоты БМП-3, бронетранспортеров БТР-82А, модернизированных самоходных гаубиц "Мста-СМ2". Также призывников научат особенностям применения новейших спутниковых радиостанций Р-438Н, портативных станций шестого поколения "Азарт" и др.

Учебные центры ЗВО оборудованы компьютерными динамическими тренажерами. Учебно-материальная база полигонов прошла модернизацию, разработаны и обустроены новые учебные площадки, установлены радиоуправляемые мишенные комплексы с мультимедийной системой изменения тактической обстановки и электронным учетом результатов боевых стрельб. Также оборудованы огневые позиции с габионными укрытиями для боевой техники, элементы разрушенных зданий, перекрытые щели, тоннели и другие инженерные сооружения.

Для подготовки танковых экипажей обустроены площадки с препятствиями для ведения фланговой стрельбы и выполнения тактико-огневых упражнений стрельб. Внесены изменения в программу подготовки снайперов и добавлены новые упражнения.

Для будущих младших специалистов курс завершится в течение четырех месяцев сдачей зачетов и выполнением упражнений контрольных стрельб, сообщает пресс-служба Западного военного округа.

10.01.2019
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