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11.01.2019
Российская газета

ВВС Нигерии показали на видео ночные удары Ми-35М по боевикам

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Ми-35М
Ми-35М.
Источник изображения: rg.ru

Военно-воздушные силы Нигерии провели операцию против боевиков группировки "Боко Харам" (запрещена в России). В ночном рейде около города Дамасака в северной части штата Борно принимал участие боевой вертолет Ми-35М. Авиаудар и его результаты африканские военные записали на видео.

"Боевой вертолет Ми-35М нигерийских ВВС в ходе операции "Лафия Доль" нанес несколько точечных ударов по грузовикам с орудиями", - говорится в официальном сообщении военного ведомства Нигерии.

В информации отмечается, что в результате ночной атаки наступление террористов было сорвано. Вертолет уничтожил три автомобильные "тачанки" и группу пехоты. Понеся большие потери, боевики были вынуждены отступить.

Вертолет Ми-35М является модернизированной версией прославленного Ми-24. Машина, прозванная за свою универсальность "летающей БМП", выпускается в Ростове-на-Дону, и кроме ВКС России поставляется в Казахстан, Нигерию, Венесуэлу, Бразилию и Азербайджан.

На вооружении вертолета Ми-35М стоят противотанковые ракеты "Штурм-В", неуправляемые ракеты С-8 и С-24, три крупнокалиберных пулемета, 30-мм гранатомет и бомбы весом от 50 до 500 килограммов. Однако на форуме "Армия-2018" был представлен новый вариант боевой машины. На нем теперь можно устанавливать управляемые ракеты "Игла-С" класса "воздух-воздух", а также бортовой комплекс обороны "Президент-С" с лазерной станцией подавления тепловых головок самонаведения ракет ПЗРК.

Вертолет имеет приборы ночного видения, тепловизионную систему наблюдения, дающую возможность круглосуточно обнаруживать и распознавать объекты на расстоянии свыше четырех километров. Помимо выполнения ударных функций Ми-35М может использоваться для перевозки в транспортной кабине до восьми десантников с оружием или боеприпасов общим весом до 1500 килограммов, а на внешней подвеске - 2700 килограмм груза.

Отметим, что вертолеты типа Ми-24/35 - одни из самых воюющих в мире. История их боевого примирения насчитывает более 30 войн и военных конфликтов.


 Николай Грищенко

10.01.2019
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принадлежат Российская газета
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Азербайджан
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Россия
Продукция
Ми-24
Ми-35
Ми-35М
Президент-С
С-8
Штурм
Проекты
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