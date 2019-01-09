Войти
09.01.2019
ИноСМИ

Aydinlik Gazetesi (Турция): в 2018 году мир говорил о российских вооружениях

1462
0
+2
Демонстрация принципа действия ракетного комплекса стратегического назначения Сармат. Архивное фото
Демонстрация принципа действия ракетного комплекса стратегического назначения Сармат. Архивное фото.
Источник изображения: © Минобороны РФ

Турецкое издание пишет о новом вооружении России и пишет о том, как его воспринял в мире. В 2018 году Россия, один из важнейших игроков мировой гонки вооружений, как представила свое оружие нового поколения, так и практически осуществила акцию устрашения, проведя крупнейшие военные учения в своей истории. Наравне с разработанными вооружениями русские устроили переполох и военными учениями 2018 года.


В 2018 году Россия, один из важнейших игроков мировой гонки вооружений, как представила свое оружие нового поколения, так и практически осуществила акцию устрашения, проведя крупнейшие военные учения в своей истории.

В этом году вступила в силу "государственная программа вооружений", которую Россия будет реализовывать до 2027 года с учетом опыта боевого применения российского оружия в Сирии.

Программа вооружений на 2018-2027 годы, в рамках которой предполагается потратить 20 триллионов рублей (около 307 миллиардов долларов) на модернизацию вооружений армии и новые инфраструктурные проекты, была утверждена в январе 2018 года.

Объявление президентом России Владимиром Путиным об увеличении дальности существующих вооружений и испытании оружия нового поколения, способного нанести удар по любой точке земного шара, дает представление о том этапе, к которому русские подошли в области оружейных технологий.

В 2018 году завершилась программа пусковых испытаний межконтинентальной баллистической ракеты под названием "Сармат", разработанной вместо межконтинентальной баллистической ракеты "Воевода" и способной переносить больше ядерных боеголовок.

В День Победы 9 мая 2018 года публике был представлен ракетный комплекс "Кинжал", который начал разрабатываться около 20 лет назад и также может быть оснащен ядерными зарядами. Продолжается работа над баллистической ракетой "неограниченной дальности", сравнимой по параметрам с ракетами "Томагавк" (Tomahawk), название которой пока не дано.

В Калининграде, бок о бок с Европой, хотя и в рамках учений, были размещены ракеты "Искандер", которые русские давно используют. В конце 2018 года были проведены испытания межконтинентальной гиперзвуковой ракеты "Авангард", способной развивать скорость, превышающую в 20 раз скорость звука. Ее разработка завершена, и осуществлен переход к стадии серийного производства. Было объявлено, что испытания ракеты, за которыми наблюдал и Путин, прошли успешно.

Россия утверждает, что не использует Сирию как полигон для испытания своего оружия, тем не менее пуски улучшенных ракет дальностью 1,5 тысячи километров из Каспийского моря по объектам в Сирии, в то время как на территории и в акватории этой страны находятся российские вооруженные силы, стали одним из факторов, ослабляющих этот тезис московской администрации. Русские, которые также испытали в Сирии истребители пятого поколения Су-57, использовали в ходе операций в этой стране много разных видов своих новых вооружений.

В числе испытанных русскими в 2018 году вооружений, как утверждалось, была и С-500, называемая системой противовоздушной обороны с самой большой в мире дальностью действия. Сообщалось, что С-500 поразила цель на расстоянии 480 километров.

Вооружения, которые Путин назвал "непобедимыми", стали показателем положения России в гонке вооружений.

Провела крупнейшие учения в своей истории

Наравне с разработанными вооружениями русские устроили переполох и военными учениями 2018 года. Маневры под названием "Восток-2018" стали самыми масштабными с момента проведения учений "Запад-81", состоявшихся во времена Советского Союза. В этих учениях приняло участие почти 300 тысяч военнослужащих, более тысячи самолетов, вертолетов, беспилотных летательных аппаратов, около 36 тысяч танков, бронемашин и других единиц военной техники, до 80 кораблей и судов.

Хотя Россия заявляла, что маневры "Восток-2018" не представляют угрозы против какой-либо страны, Запад был встревожен этими учениями, в которых также приняли участие воинские части Китая и Монголии.

США, сославшись на новые вооружения России, приняли решение о выходе из подписанного в 1987 году с Москвой Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. Трамп заявил, что Россия нарушает договор, много лет сохраняя и производя запрещенные этим договором вооружения.

А российский лидер Путин, назвав обвинения необоснованными, отметил, что в случае выхода США из договора Россия примет меры по усилению собственной безопасности.

Материалы ИноСМИ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию редакции ИноСМИ.

04.01.2019
Права на данный материал
принадлежат ИноСМИ
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
Оригинал публикации
  • В новости упоминаются
Страны
Китай
Монголия
Россия
Сирия
США
Турция
Продукция
BGM-109 Tomahawk
Авангард РК
Искандер
Кинжал ЗРК
ПАК ФА
РС-20В
С-500
Сармат МБР
Персоны
Путин Владимир
Проекты
БПЛА
Военные учения
ГЗЛА
РСМД
Ядерный щит
Похожие новости
26.12.2018
"Кинжал" станет острее
19.12.2018
Владимир Путин принял участие в расширенном заседании коллегии Министерства обороны
25.06.2018
Кремль послал Западу недвусмысленный намек
22.05.2018
В НАТО оценили госпрограмму вооружения России
14.03.2018
Современная Россия использует северокорейские методы запугивания
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 09.01 20:25
  • 10
Источник: стратегический подводный беспилотник "Посейдон" получит скорость более 200 км/ч
  • 09.01 20:22
  • 8
Раскрыты технические характеристики ядерного "Посейдона"
  • 09.01 19:26
  • 1
Истоки и реалии Договора по РСМД
  • 09.01 19:23
  • 1
Опытные образцы истребителей танков "Спрут-СДМ1" готовы к госиспытаниям
  • 09.01 19:22
  • 5
Китайский танкист: С танком Тype99A2 сможет конкурировать только Т-14 "Армата"
  • 09.01 19:20
  • 1
"Авангард" и другие: о роли новых систем в стратегических силах
  • 09.01 18:38
  • 4
"Туполев" вскоре начнёт производство опытных образцов ПАК ДА
  • 09.01 18:25
  • 11
Минобороны намерено модернизировать парк самолетов-амфибий Бе-12
  • 09.01 17:58
  • 59
С космодрома Байконур осуществлен успешный пуск ракеты-носителя "Протон-М" с космическим аппаратом Минобороны России
  • 09.01 17:56
  • 1
Культурные кадры: за досуг солдат ответят политруки
  • 09.01 17:40
  • 1
Сухопутные войска России в 2019 году получат комплексы С-300В4, "Бук-М3" и "Тор-М2"
  • 09.01 17:35
  • 14
Прототип аэротакси за 12 миллионов рублей рухнул в сугроб
  • 09.01 17:31
  • 3
Источник: в России разрабатывают новую крылатую ракету "Калибр-М"
  • 09.01 15:08
  • 68
Убийцу "Боинга" прячут в ангаре
  • 09.01 15:00
  • 1758
Как насчёт юмористического раздела?