Aydinlik Gazetesi (Турция): в 2018 году мир говорил о российских вооружениях

Турецкое издание пишет о новом вооружении России и пишет о том, как его воспринял в мире. В 2018 году Россия, один из важнейших игроков мировой гонки вооружений, как представила свое оружие нового поколения, так и практически осуществила акцию устрашения, проведя крупнейшие военные учения в своей истории. Наравне с разработанными вооружениями русские устроили переполох и военными учениями 2018 года.

В 2018 году Россия, один из важнейших игроков мировой гонки вооружений, как представила свое оружие нового поколения, так и практически осуществила акцию устрашения, проведя крупнейшие военные учения в своей истории.

В этом году вступила в силу "государственная программа вооружений", которую Россия будет реализовывать до 2027 года с учетом опыта боевого применения российского оружия в Сирии.

Программа вооружений на 2018-2027 годы, в рамках которой предполагается потратить 20 триллионов рублей (около 307 миллиардов долларов) на модернизацию вооружений армии и новые инфраструктурные проекты, была утверждена в январе 2018 года.

Объявление президентом России Владимиром Путиным об увеличении дальности существующих вооружений и испытании оружия нового поколения, способного нанести удар по любой точке земного шара, дает представление о том этапе, к которому русские подошли в области оружейных технологий.

В 2018 году завершилась программа пусковых испытаний межконтинентальной баллистической ракеты под названием "Сармат", разработанной вместо межконтинентальной баллистической ракеты "Воевода" и способной переносить больше ядерных боеголовок.

В День Победы 9 мая 2018 года публике был представлен ракетный комплекс "Кинжал", который начал разрабатываться около 20 лет назад и также может быть оснащен ядерными зарядами. Продолжается работа над баллистической ракетой "неограниченной дальности", сравнимой по параметрам с ракетами "Томагавк" (Tomahawk), название которой пока не дано.

В Калининграде, бок о бок с Европой, хотя и в рамках учений, были размещены ракеты "Искандер", которые русские давно используют. В конце 2018 года были проведены испытания межконтинентальной гиперзвуковой ракеты "Авангард", способной развивать скорость, превышающую в 20 раз скорость звука. Ее разработка завершена, и осуществлен переход к стадии серийного производства. Было объявлено, что испытания ракеты, за которыми наблюдал и Путин, прошли успешно.

Россия утверждает, что не использует Сирию как полигон для испытания своего оружия, тем не менее пуски улучшенных ракет дальностью 1,5 тысячи километров из Каспийского моря по объектам в Сирии, в то время как на территории и в акватории этой страны находятся российские вооруженные силы, стали одним из факторов, ослабляющих этот тезис московской администрации. Русские, которые также испытали в Сирии истребители пятого поколения Су-57, использовали в ходе операций в этой стране много разных видов своих новых вооружений.

В числе испытанных русскими в 2018 году вооружений, как утверждалось, была и С-500, называемая системой противовоздушной обороны с самой большой в мире дальностью действия. Сообщалось, что С-500 поразила цель на расстоянии 480 километров.

Вооружения, которые Путин назвал "непобедимыми", стали показателем положения России в гонке вооружений.

Провела крупнейшие учения в своей истории

Наравне с разработанными вооружениями русские устроили переполох и военными учениями 2018 года. Маневры под названием "Восток-2018" стали самыми масштабными с момента проведения учений "Запад-81", состоявшихся во времена Советского Союза. В этих учениях приняло участие почти 300 тысяч военнослужащих, более тысячи самолетов, вертолетов, беспилотных летательных аппаратов, около 36 тысяч танков, бронемашин и других единиц военной техники, до 80 кораблей и судов.

Хотя Россия заявляла, что маневры "Восток-2018" не представляют угрозы против какой-либо страны, Запад был встревожен этими учениями, в которых также приняли участие воинские части Китая и Монголии.

США, сославшись на новые вооружения России, приняли решение о выходе из подписанного в 1987 году с Москвой Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. Трамп заявил, что Россия нарушает договор, много лет сохраняя и производя запрещенные этим договором вооружения.

А российский лидер Путин, назвав обвинения необоснованными, отметил, что в случае выхода США из договора Россия примет меры по усилению собственной безопасности.

Материалы ИноСМИ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию редакции ИноСМИ.