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09.01.2019
ТАСС

Отряд боевых кораблей Тихоокеанского флота прибыл с визитом на Филиппины

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Ордена Нахимова гвардейский ракетный крейсер "Варяг" в составе отряда кораблей ТОФ выходит из Владивостока в дальний поход. 1 октября 2018
Ордена Нахимова гвардейский ракетный крейсер "Варяг" в составе отряда кораблей ТОФ выходит из Владивостока в дальний поход. 1 октября 2018.
Источник изображения: © РИА Новости / Виталий Аньков

Российские моряки встретятся с представителями командования военно-морских сил Филиппин и послом РФ в стране

ВЛАДИВОСТОК, 6 января. /ТАСС/. Ракетный крейсер "Варяг" в составе отряда боевых кораблей Тихоокеанского флота прибыл в порт Манила на Филиппинах, где пробудет до 11 января. Об этом сообщили журналистам в воскресенье в отделе информационного обеспечения Тихоокеанского флота.

"Сегодня отряд боевых кораблей Тихоокеанского флота в составе ракетного крейсера "Варяг", большого противолодочного корабля "Адмирал Пантелеев" и большого морского танкера "Борис Бутома" совершил заход в порт Манила (Филиппины). В рамках визита моряки-тихоокеанцы встретятся с представителями командования военно-морских сил Филиппин и послом России на Филиппинах. Визит российских кораблей в Манилу продлится до 11 января", - сказали в отделе информационного отдела.

"Основной целью похода стала демонстрация Андреевского флага в Азиатско-Тихоокеанском регионе и дальнейшее развитие военно-морского сотрудничества со странами АТР", - подчеркнули в пресс-службе.

Отряд кораблей под командованием начальника штаба подводных сил ТОФ контр-адмирала Эдуарда Михайлова вышел в дальний поход из Владивостока 1 октября. За это время моряки уже побывали в портах Шри-Ланки, Японии, Южной Кореи, Брунея, Сингапура, Китая и Индии, а также приняли участие в российско-индийских маневрах Indra Navy 2018.

06.01.2019
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принадлежат ТАСС
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