Расчеты ракетного комплекса "Бал" отработали нанесение ударов по морским целям в Крыму

Военные отработали развертывание техники, размещение на позициях, выполнили задачи по смене боевого порядка и смене местоположения после применения оружия

КРАСНОДАР, 6 января. /ТАСС/. Расчеты противокорабельного берегового ракетного комплекса "Бал" провели на Крымском полуострове учения по нанесению ударов по морским целям. Об этом сообщила в воскресенье журналистам пресс-служба Черноморского флота РФ.

"В позиционных районах Крымского полуострова личный состав противокорабельного берегового ракетного комплекса "Бал" Черноморского флота провел плановое учение с отработкой практических навыков по нанесению условных ракетных ударов при развертывании с марша", - говорится в сообщении.

В нем уточняется, что ракетчики выдвинулись в назначенные районы, отработали развертывание техники, размещение на позициях, выполнили задачи по смене боевого порядка, а затем по смене местоположения после применения оружия. В ходе маневров соблюдены все временные нормативы, проведены условные, то есть электронные, пуски ракет.