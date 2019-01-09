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09.01.2019
ТАСС

Источник: в России разрабатывают новую крылатую ракету "Калибр-М"

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Пуск крылатой ракеты "Калибр"
Пуск крылатой ракеты "Калибр".
Источник изображения: © Снимок с видео/управление пресс-службы и информации Минобороны РФ/ТАСС

Как сообщил собеседник агентства, дальность полета ракеты - более 4,5 тыс. км

МОСКВА, 8 января. /ТАСС/. Работы по созданию для Военно-морского флота новейшей крылатой ракеты "Калибр-М" с дальностью полета более 4,5 тыс. км ведутся в России. Об этом сообщил во вторник ТАСС источник в оборонно-промышленном комплексе.

"Для ВМФ разрабатывается новейшая высокоточная крылатая ракета "Калибр-М" корабельного базирования с максимальной дальностью стрельбы более 4,5 тыс. км. Создание ракеты находится на этапе научно-исследовательских работ и профинансировано Минобороны", - сказал собеседник агентства. Он уточнил, что создание "Калибра-М" включено в госпрограмму вооружения до 2027 года, "ракета должна быть передана флоту до конца действия программы".

Источник добавил, что новая ракета будет отличаться от стоящих на вооружении "Калибров" как большей дальностью стрельбы, так и своими габаритами. "Ракета будет существенно больше, вес ее боевой части приблизится к 1 т", - отметил он. По словам собеседника агентства, новой ракетой планируется оснащать крупные надводные корабли, начиная с фрегатов, а также атомные подлодки. "Калибр-М" предназначен для уничтожения сухопутных объектов и будет способен нести как обычную, так и ядерную боевую часть", - уточнил он.

ТАСС не располагает официальным подтверждением предоставленной источником информации.

В настоящее время на вооружении ВМФ России стоит ракетный комплекс "Калибр". По данным из открытых источников, максимальная дальность стрельбы крылатой ракетой 3М-14 из состава этого комплекса, летящей на дозвуковой скорости, достигает около 2 тыс. км. Для надводных кораблей разработан вариант комплекса "Калибр-НК", для подлодок - "Калибр-ПЛ". "Калибром", в частности, вооружаются российские фрегаты проекта 22350, корветы проекта 21631 "Буян-М", многоцелевые атомные подлодки проекта 885 типа "Ясень", неатомные субмарины проектов 877 и 636.3, другие корабли.

Максимальная масса боевой части стоящих на вооружении "Калибров", по некоторым данным, достигает 500 кг. Эти ракеты применялись российскими боевыми кораблями и подлодками для ударов по объектам террористов в Сирии.

В новость были внесены изменения (10:22 мск) - добавлена информация после второго абзаца

08.01.2019
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принадлежат ТАСС
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Страны
Россия
Сирия
Продукция
3М-54
Club-M
Club-N
Club-S
Проекты
21631 Буян-М
22350
636.3
877 Палтус
885 Ясень
Калибр КР
Ядерный щит
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3 комментария
№1
09.01.2019 12:30
Такое впечатление, что у нас уже нет Военной тайны! Трубим на весь мир, о том, что у нас когда то будет. Забыли старую пословице "Не говори гоп, пока не перескочишь!" Зачем давать врагам время для принятия контрмер?
0
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№2
09.01.2019 12:49
Цитата, ID: 19266 сообщ. №1
Такое впечатление, что у нас уже нет Военной тайны! Трубим на весь мир, о том, что у нас когда то будет. Забыли старую пословице "Не говори гоп, пока не перескочишь!" Зачем давать врагам время для принятия контрмер?
Мне так кажется, что все эти "вбросы" - это аргументы американцам, для невыхода из ДРСМД. Типа, выйдете - хуже будет... И да, американцы тоже опубликовали данные, что в бюджет заложены деньги для разработки новых ракет, выходящих за параметры договора..
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№3
09.01.2019 17:31
Ну давайте подумаем. Для США это Д как мертвому припарки, ракеты с такой дальностью никакой опасности для них не представляют. В смысле для континента на котором они живут. Нам он, тоже не к чему в новых реалиях. Он нужен как воздух Европе!  Так и сама Европа хоть и в НАТО и все равно "кто в лес, а кто по грибы". Наличие Д Европе гарантировало мирную жизнь там. Д нужен сейчас только РФ и НАТО поскольку они обе в Европе. Д должен быть между НАТО и МО РФ. Вот кто должен пописать его.  Тогда да, и мы занимаемся мирным строительством капитализма в России, и они занимаются тоже мирной жизнью. При чем здесь США? Только как члены!!!НАТО. Но НАТО то в Европе. То есть с их стороны должен был подписать Генсек НАТО с нашей наверно Министр МО. Ну или всеобщий договор всех стран находящихся в Европе, тогда это уровень президентов. ИМХО.
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