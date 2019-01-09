США заблокировали поставки SSJ-100 Ирану
Министерство финансов Соединенных Штатов отказалось выдавать экспортный сертификат на продажу самолета Sukhoi Superjet 100 в Иран.
Более 10% деталей российского лайнера произведены в Америке, что делает необходимым одобрение сделки Казначейством США, передает РИА "Новости" со ссылкой на израильский портал iHLS.
Как отметил представитель Ассоциации иранских авиалиний Максуд Асади Самани, из-за отсутствия лицензии, выданной управлением по контролю за иностранными активами при американском минфине, "о поставке самолетов пока не может быть и речи".
Он предположил, что замена американских запчастей займет много времени.
В конце апреля компания "Гражданские самолеты Сухого" на авиасалоне Eurasia Airshow подписала с двумя иранскими авиакомпаниями меморандумы о намерениях на поставку 40 SSJ100R до 2022 года.
Добавим, что в ноябре бельгийская авиакомпания Brussels Airlines заявила о намерениях отказаться от четырех самолетов Sukhoi Superjet 100, поскольку они "часто ломаются". В декабре стало известно, что еще и ирландская CityJet может отказаться от Sukhoi Superjet 100.
Ольга Никитина
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- В новости упоминаются
... передает РИА "Новости" со ссылкой на израильский портал iHLS.
Как отметил представитель Ассоциации иранских авиалиний Максуд Асади Самани, ...
... меморандумы о намерениях на поставку 40 SSJ100R до 2022 года.
- т.е. понять кто и что сказал, и кто кому передаст из заявленного текста невозможно. То ли спецы информационных операций через iHLS делают вброс со ссылкой на иранского представителя, то-ли иранский представитель (зачем-то) начитался новостей с израильского портала, то-ли это две независимые новости сваленные в одну заметку "до кучи и объёму"...
Вот в чём смысл появления версии SSJ100R? Может именно в том, что-бы американских систем там было менее запретительного процента? И если это так, то причём здесь Америка?
Другой разговор, что с них (амеров) станется, введут санкции на любую торговлю с Ираном, что-бы с процентами не париться.
«Гражданские самолёты Сухого»:- "с налёту", ссылку на оригинал найти не смог.
«Компания-производитель самолётов SSJ100 АО «Гражданские самолеты Сухого» (ГСС) не получала от США ответа на запрос об экспорте самолетов компании в Иран. Поскольку количество комплектующих американского происхождения в текущей версии самолета SSJ100 превышает 10%, в рамках прохождения формальных процедур ГСС была подана заявка в Управление по контролю над иностранными активами казначейства США (OFAC) для одобрения возможности продаж самолета SSJ100 в Иран. На конец 2018 года ни положительного, ни отрицательного заключения получено не было».
Эксперт портала Aviation Explorer Владимир Карнозов отмечает, что для OFAC не установлено сроков ответа на запросы производителей: "Управление в некотором смысле черный ящик". Эксперт считает, что даже в случае снижения доли американских комплектующих в SSJ 100 ниже 10% OFAC сможет применить пункт о "критических технологиях", позволяющий вводить запрет на поставки американской техники вне зависимости от ее доли в конечном продукте. ...
Можно почитать:
мнение 1
мнение 2
- т.е. пока прямого отказа нет. Но, скорей всего, введут ограничения по "критическим технологиям".
Делать ставку на самолет для постройки которого используется куча запчастей выпускаемых в странах НАТО с самого начала было глупо...- ИМХО, это ошибочное мнение. Просто Вы не вспоминаете кем и в каком году всё начиналось, каково было состояние авиапрома и отечественных комплектаторов на тот момент, и какова была наша (России) политика по отношению к Западу... "единая Европа от Лиссабона до Владивостока". Сами в дёсны целоваться лезли... тьфу.
Идея разработать и построить конкурентный самолёт с использованием импортных "кубиков" в теории позволяла: сделать машину относительно быстро, качественно; подтянуть производство; плюс облегченная зарубежная сертификация, зарубежные сервисные центры комплектаторов, поддержка (как минимум не противодействие) продаж за рубеж со стороны иностранных компаний поставщиков, быстрая окупаемость проекта за счёт (планировавшейся) массовости, т.к. мировой рынок значительно больше нашего, микроскопического.
Кто-ж тогда мог знать, что будет Грузия и Россия не прогнётся, а потом будет Украина с Сирией...
Ту-204, на него и нужно делать ставку- время этого самолёта к сожалению ушло. Сколько их выпущено в Казани вместе с Ту-214 с 1989 года?! ЕМНИП 85 штук за 30 лет?!! Вполне приличный самолёт? Вот государство на нём и летает. А частники хотят иметь надёжную, экономичную машину, которую можно обслужить быстро и в любой точке Мира и что бы, в случае чего, эти самолёты можно было продать... и т.д. и т.п.
МС-21, вот будущее. ИМХО.
Делать ставку на самолет для постройки которого используется куча запчастей выпускаемых в странах НАТО с самого начала было глупо...Ну, зачем Вы так. Почитайте профильную ветку по джету, про "за" и "против"...
Уже к 200-м выпущенным бортам подползаем... Сколько бы выпустили Ту - 204 за это время? Не факт, что больше бы...
Ред Вингс полетали на 204-х - чуть не разорились. Меняют борта..
И да, я не фанат суперджета... Просто не мы такие, жизнь такая... Разработали нашу вспомогательную силовую установку, сейчас заменят, может, движки поменяют на ПД-14, глядишь, и в Иран продажи пойдут... По оплате - бартер никто не отменял, схема нефть в обмен на продовольствие отработана...