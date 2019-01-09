ВМФ в 2019 году намерен установить новый рекорд глубины погружения военных водолазов

Предыдущий рекорд погружения водолазов флота составил 416 м

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 4 января. /ТАСС/. Военно-морской флот (ВМФ) России планирует продолжить в 2019 году осваивать технологию погружений водолазов на глубину до 450 м, сообщили в пятницу журналистам в пресс-службе Минобороны РФ. Предыдущий рекорд погружения водолазов флота составил 416 м.

"До 2020 года на спасательном судне "Игорь Белоусов" планируется дальнейшая реализация в морских условиях <...> технологии водолазных погружений на глубину до 450 м", - сказали в ведомстве.

В Минобороны уточнили, что эта работа станет продолжением достигнутого в 2018 году водолазами-спасателями ВМФ погружения на глубину 416 м, которое "является рекордным для Военно-морского флота и освоено впервые в истории страны".

В 2017 году подводные спасатели флота выполнили два погружения в водолазном колоколе на глубину 317 м с выходом на грунт в подводной акватории глубоководного полигона Тихоокеанского флота. В ВМФ СССР максимальная глубина в 307 м была достигнута акванавтами при водолазных спусках способом длительного пребывания под водой при выходе из подводной лодки в 1986 году, напомнили в Минобороны.