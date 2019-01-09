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09.01.2019
ТАСС

Сухопутные войска России в 2019 году получат комплексы С-300В4, "Бук-М3" и "Тор-М2"

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Российская войсковая система ПВО с возможностью борьбы с баллистическими ракетами малой и средней дальности С-300В4 Источник: http://forum.ge/.

В Минобороны заявили, что перевооружение на современные зенитные ракетные комплексы позволит уже к 2020 году нарастить боевые возможности войск ПВО более чем в 1,3 раза

МОСКВА, 5 января. /ТАСС/. Подразделения войсковой противовоздушной обороны Сухопутных войск получат зенитные комплексы С-300В4, "Бук-М3" и "Тор-М2" в 2019 году. Об этом журналистам сообщили в субботу в Минобороны РФ.

"В 2019 году подразделения войсковой противовоздушной обороны Сухопутных войск получат пять зенитных ракетных систем и зенитных ракетных комплексов. В рамках исполнения гособоронзаказа предприятия-изготовители передадут Минобороны России бригадный комплект ЗРС С-300В4, дивизионные комплекты ЗРК "Бук-М3" и "Тор-М2", - сказали в Минобороны.

В военном ведомстве подчеркнули, что перевооружение на современные зенитные ракетные комплексы позволит уже к 2020 году нарастить боевые возможности войск ПВО более чем в 1,3 раза.

05.01.2019
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Россия
Продукция
Tор-М2
Бук-M3
С-300
С-300В
Компании
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Проекты
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1 комментарий
№1
09.01.2019 17:40
дивизионные комплекты ЗРК "Бук-М3" и "Тор-М2"
почему-то никто не обратил внимание - т.е. ,получается , что теперь Буки в составе ПВО дивизии , в виде дивизиона или зрп
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