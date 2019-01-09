Сухопутные войска России в 2019 году получат комплексы С-300В4, "Бук-М3" и "Тор-М2"
В Минобороны заявили, что перевооружение на современные зенитные ракетные комплексы позволит уже к 2020 году нарастить боевые возможности войск ПВО более чем в 1,3 раза
МОСКВА, 5 января. /ТАСС/. Подразделения войсковой противовоздушной обороны Сухопутных войск получат зенитные комплексы С-300В4, "Бук-М3" и "Тор-М2" в 2019 году. Об этом журналистам сообщили в субботу в Минобороны РФ.
"В 2019 году подразделения войсковой противовоздушной обороны Сухопутных войск получат пять зенитных ракетных систем и зенитных ракетных комплексов. В рамках исполнения гособоронзаказа предприятия-изготовители передадут Минобороны России бригадный комплект ЗРС С-300В4, дивизионные комплекты ЗРК "Бук-М3" и "Тор-М2", - сказали в Минобороны.
В военном ведомстве подчеркнули, что перевооружение на современные зенитные ракетные комплексы позволит уже к 2020 году нарастить боевые возможности войск ПВО более чем в 1,3 раза.
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