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04.01.2019
Интерфакс-АВН

Лазерные фонари для ослепления преступников и дистанционные электрошокеры востребованы военной полицией РФ - эксперт

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Военная полиция
Военная полиция.
Источник изображения: ТАСС/Шарифулин Валерий

Москва. 3 января. ИНТЕРФАКС-АВН - Специальный лазерный фонарь, предназначенный для временного ослепления нарушителей - один из самых востребованных образцов продукции, которую поставляет военной полиции Минобороны России Научно-производственное объединение Специальных материалов (НПО СМ).

"Военной полицией востребован фонарь специальный лазерный "Поток" для временного ослепления нарушителей. Как и электрошоковые устройства, в том числе дистанционного действия", - сообщил агентству "Интерфакс-АВН" в четверг советник генерального директора НПО СМ Юрий Клёнов.

При этом он отметил, что действие лазерных фонарей происходит "без наступления вредных последствий".

Среди "хитов" продукции предприятия, востребованных в российской военной полиции, у их зарубежных коллег, эксперт назвал также защитные шлемы "Колпак", которые выпускаются в противоударном и пулезащитном исполнении, защитные щиты "Авангард", комплект защитный специальный (КЗС) "Партнёр".

Он обратил внимание на то, как образно в российской армии называют КЗС "Партнёр".

"Черепаха" - такое его название фигурирует даже в официальных сообщениях пресс-служб военных округов, где ими уже оснащены подразделения военной полиции. Щитки КЗС и впрямь напоминают черепаший панцирь. Они предназначены для индивидуальной защиты голени, коленного сустава, стопы, плеч, предплечья, локтевого сустава и кисти от ударных нагрузок, холодного, колюще-режущего оружия", - сказал Ю.Клёнов.

И КЗС "Партнёр", и шлемы "Колпак", и другая продукция предприятия изготавливается из новейших композитных материалов, отметил собеседник агентства.

В свою очередь начальник центра реализации специальных изделий НПО СМ Владимир Кныш среди востребованной продукции НПО СМ назвал кинологические бронежилеты "Норд" для служебных собак и бронеколпаки "Чум", которые применяются при оборудовании постов по охране периметров в боевой обстановке.

"Генеральный директор НПО СМ, член-корреспондент Российской академии наук Михаил Сильников ориентирует разработчиков, испытателей и производителей на совершенствование ассортимента продукции с учётом специфики выполняемых военными полицейскими задач, требований руководства Минобороны", - отметил Ю.Клёнов.

03.01.2019
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принадлежат Интерфакс-АВН
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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
96К6 Панцирь-С1
Компании
ВПВС РФ
Минoбороны РФ
СМ НПО
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