"Роскосмос" и ЕКА в середине января "сверят часы" по совместной марсианской программе - Рогозин

Москва. 3 января. ИНТЕРФАКС - В наступившем году продолжится работа "Роскосмоса" с Европейским космическим агентством (ЕКА) по совместной программе "ЭкзоМарс" с тем, чтобы летом 2020 года космический аппарат стартовал с Земли для изучения Красной планеты, сообщил "Интерфаксу" глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин.

"Два раза в месяц мы "сверяем часы" - проводим регулярные телеконференции с генеральным директором ЕКА Йеном Вернером. И следующая телеконференция запланирована на середину января", - сказал Д.Рогозин агентству в четверг.

Он заметил, что гендиректор ЕКА в конце ноября "посетил наше предприятие и остался доволен ходом работы".

Как напомнил Д.Рогозин, российская сторона в лице НПО имени Лавочкина делает посадочный модуль, а европейцы работают над созданием марсохода.

"ЭкзоМарс" является совместной программой "Роскосмоса" и ЕКА по изучению Марса, в рамках которой предполагается, в частности, исследовать вопрос существования жизни на этой планете.