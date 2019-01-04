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04.01.2019
РИА Новости

Подарки для военных. Какие новинки российская армия получит в 2019-м

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Танк Т-72
Танк Т-72 на дистанции соревнований отборочного этапа конкурса "Танковый биатлон-2016".
Источник изображения: © РИА Новости / Евгений Биятов

МОСКВА, 2 янв — РИА Новости, Николай Протопопов. Новые и модернизированные корабли, подводные лодки, танки и ракеты — в рамках госзаказа на 2019 год запланированы крупные поставки боевой техники и вооружений для армии и флота. Согласно проекту федерального бюджета, расходы на оборону, безопасность и правоохранительную деятельность в наступившем году превысят 1,3 триллиона рублей. О том, чем оборонно-промышленный комплекс порадует российских военных, — в материале РИА Новости.

Морские амбиции

Серьезное пополнение ожидает российский военный флот. По словам главкома ВМФ адмирала Владимира Королева, в наступившем году для военных моряков построят около тридцати кораблей и судов обеспечения различного класса.

Фрегат "Адмирал флота Касатонов" готовят к ходовым испытаниям

Источник изображения: © РИА Новости / Николай Протопопов

В частности, в состав Северного флота примут серийный фрегат проекта 22350 "Адмирал Касатонов", который в течение года будет проходить заводские ходовые испытания. Напомним, в июле 2018-го Андреевский флаг подняли на борту головного корабля этой серии "Адмирал Горшков". На очереди еще два таких же фрегата — "Адмирал Головко" и "Адмирал Исаков". Эти корабли будут охранять северные и тихоокеанские рубежи России.

"Адмиралы" водоизмещением по 4,5 тысячи тонн каждый вооружены 130-миллиметровой артиллерийской установкой А-192 "Армат", противокорабельными ракетами "Оникс" или "Калибр-НКЭ" и ЗРК "Полимент-Редут". Эти корабли — первые крупные "надводники", строящиеся в России после распада СССР. При их создании собраны воедино и успешно применены все последние достижения и наработки отечественных корабелов. Что касается подводной составляющей, то в 2019-м на Севере на вахту заступят ракетный подводный крейсер стратегического назначения "Князь Владимир" проекта "Борей-А" и атомная подлодка "Казань", построенная по усовершенствованному проекту "Ясень-М". Кроме того, для Северного флота продолжится строительство серии дизель-электрических подводных лодок проекта 636.3.

Подводная лодка проекта "Ясень-М"

Источник изображения: © Фото : СЕВМАШ

Черноморский флот в 2019-м "откалибруют" парой малых ракетных кораблей. Это уже не первое пополнение с ракетным комплексом "Калибр", усилившее черноморские рубежи: в строй введены ударные корабли "Орехово-Зуево" и "Мытищи", несколько лет здесь несут службу фрегаты "адмиральской" серии "Эссен", "Макаров" и "Григорович". Тихоокеанский флот обзаведется корветом "Гремящий" — его практически достроили и уже заселили экипаж. Кроме того, для новых кораблей и подводных лодок ТОФ в 2019-м сформируют полтора десятка экипажей.

Казенная часть торпедного аппарата на фрегате "Адмирал Макаров"

Источник изображения: © РИА Новости / Андрей Станавов

На Балтику после ремонта вернется сторожевик "Неустрашимый", который находится в боевом составе с 1993-го. Продолжается строительство серии малых ракетных кораблей проекта 22800 — в течение нескольких лет Балтийский флот усилят шестью единицами. Каспийская флотилия в новом году продолжит переезд из Астрахани в Каспийск. Ее усилят ракетным комплексом берегового базирования, полком морской пехоты численностью свыше 1,5 тысячи человек, в состав также войдет авиационная группа из трех самолетов Бе-200 и трех вертолетов Ми-14ПСМ. Кроме того, ожидается поставка двух ракетных катеров и двух малых десантных кораблей на воздушной подушке.

Не обойдут стороной и морпехов. В 2019-м им планируют передать большой десантный корабль "Петр Моргунов" — дальнейшее развитие проекта 1171. Новый БДК берет на борт до трехсот морских пехотинцев, более тридцати бронетранспортеров или тринадцать танков. Уже в феврале-марте "Моргунов" выйдет на испытания в море.

Большой десантный корабль "Петр Моргунов"

Источник изображения: © Фото : пресс-служба ВМФ

Ракеты и самолеты

Главное событие для Ракетных войск стратегического назначения в наступившем году — постановка на боевое дежурство новейшего ракетного комплекса "Авангард". Комплекс уже официально принят на вооружение, а НПО машиностроения занимается изготовлением серийных образцов с гиперзвуковым оснащением. По словам главкома РВСН генерал-полковника Сергея Каракаева, первым новейшее оружие получит один из полков Домбаровского соединения в Оренбургской области.

Также продолжится плановое переоснащение РВСН на современные ракетные комплексы "Ярс" шахтного и подвижного вариантов. Тяжелые межконтинентальные баллистические ракеты "Сармат", которые придут на смену "Воеводам", встанут на вооружение в 2020-м. В 2019-м на военном космодроме Плесецк начнутся летные испытания. А пока красноярское предприятие "Красмаш" — производитель этого комплекса — готовится перейти на трехсменный режим работы из-за роста числа заказов.

Загрузка баллистической ракеты "Сармат" перед пуском во время испытаний

Источник изображения: © Министерство обороны РФ

Летчики в 2019-м получат первые серийные истребители пятого поколения Су-57. Несколько "невидимок" уже испытали в боевых условиях в Сирии. Всего на сегодняшний день построили около десятка машин. Ожидается, что в первой партии их будет двенадцать. Кроме того, в новом году завершатся испытания многоцелевого истребителя поколения 4++ МиГ-35, который предполагается запустить в серию. Авиастроители рассчитывают производить не менее 36 машин в год. Также рассматривается создание корабельной версии истребителя. В планах у авиастроителей на этот год — подписание соглашения о серийных поставках нового российского самолета дальнего радиолокационного обнаружения А-100 "Премьер".

Многофункциональные истребители пятого поколения Су-57

Источник изображения: © РИА Новости / Алексей Никольский

Армейская авиация примет на вооружение порядка 25 разведывательно-ударных вертолетов Ка-52 "Аллигатор", а их ударные "собратья" Ми-28 "Ночной охотник" оснастят лазерной системой защиты от ракет. Также для "охотников" разработан новый двигатель ВК-2500П с улучшенными характеристиками. Его будут ставить на модернизированные Ми-28НМ, которые сейчас проходят государственные испытания.

Показательные выступления группы высшего пилотажа "Беркуты" на ударных вертолетах Ми-28Н "Ночной охотник"

Источник изображения: © РИА Новости / Виталий Белоусов

Вертолетчики военно-транспортной авиации получат модернизированные транспортные вертолеты Ми-26Т2В, которые планируется запустить в серию. Новые машины будут оснащены современным комплексом радиоэлектронного оборудования, облегчающего работу летчика в плохую погоду. Кроме того, Ми-26Т2В оснастили новым бортовым комплексом обороны "Витебск", не только выявляющим угрозу вертолету, но и противодействующим ракетам с инфракрасными головками самонаведения.

Заметно усилятся системы ПВО и ПРО ВКС России. В 2019-м завершится развертывание сети радиолокационных станций высокой заводской готовности "Воронеж", входящих в наземный эшелон системы предупреждения о ракетном нападении. Сейчас такие РЛС дежурят в Ленинградской, Калининградской, Иркутской областях и в Краснодарском крае. Недавно завершены госиспытания станций, несущих опытно-боевое дежурство в Оренбургской области, Красноярском и Алтайском краях. Также Минобороны закупит почти двадцать стационарных береговых РЛС контроля надводной обстановки "Буссоль-С" для Мурманска, Кронштадта и Севастополя.

РЛС ВЗГ "Воронеж"

Источник изображения: © РИА Новости / Александр Юрьев

Сухопутная составляющая

В Сухопутные войска продолжат поступать модернизированные танки Т-72Б3 — сразу тридцать единиц в первом полугодии передадут мотострелковой бригаде, дислоцированной в Оренбургской области. Что касается новейшей платформы "Армата", то, согласно подписанному на форуме "Армия-2018" контракту, запланирована поставка военным 132 танков Т-14 и БМП Т-15. Вероятно, некоторые из них попадут в войска уже в 2019-м.

На учениях в Челябинской области танкисты впервые опробуют боевые машины поддержки танков "Терминатор". Войска радиационной, химической и биологической защиты вооружаются тяжелыми огнеметными системами ТОС-1А "Буратино". В наступившем году для них поставят более двух тысяч снарядов.

Боевые учения воинских частей Шиханского гарнизона

Источник изображения: © РИА Новости / Артем Житенев

Минометчиков ОПК может порадовать новейшими артиллерийско-минометными комплексами "Набросок", разработка которых уже завершается. По мнению экспертов, в серию они пойдут в этом году. Преимущества минометов в бою известны: не слишком дороги и не очень сложны в производстве, просты в обращении, а мощные боеприпасы летят по навесной траектории, поражая противника даже в укрытиях. Учитывая, что новые минометы устанавливают на колесное шасси, мобильность минометных подразделений возрастет многократно.

Что касается "богов войны", артиллеристов, промышленность в 2019-м возьмется за модернизацию самых мощных в мире самоходок 2С7М "Пион". Машинам заменят коробки передач, механизмы распределения и агрегаты энергообеспечения. Капремонт затронет аппаратуру внутренней связи, радиостанцию, приборный комплекс системы противоатомной защиты и приборов наблюдения.

До конца года рассчитывают завершить приемо-сдаточные испытания модернизированного зенитного ракетно-пушечного комплекса "Панцирь-С1М". Специально для борьбы с популярными с некоторых пор небольшими беспилотниками разработано радиоэлектронное ружье "Пищаль". Массовые поставки силовикам начнутся в ближайшие месяцы.

Зенитный ракетно-пушечный комплекс 96К6 "Панцирь-С1" во время показательных учений на полигоне Алабино на международном военно-техническом форуме "Армия-2016"

Источник изображения: © РИА Новости / Евгений Биятов

Голубые береты

В 2019-м Минобороны приступит к испытаниям модернизированной самоходной пушки "Спрут-СДМ1". Этот истребитель танков поступил на вооружение "крылатой пехоты" в 2005-м, и военные по огневой мощи ставят его в один ряд с танком Т-90. Новый "Спрут" получил новое шасси, более мощный 500-сильный дизельный двигатель, современную трансмиссию и обновленную систему управления огнем.

Кроме того, к госиспытаниям готовят минометную систему "Дрок". Эта самоходка смонтирована на базе бронированного автомобиля "Тайфун-ВДВ" и предназначена для поддержки десантно-штурмовых подразделений. Можно стрелять минами различных типов — как прямо из боевого отделения машины, так и с выносом миномета на грунт.

Авиадесантная самоходная противотанковая пушка "Спрут-СДМ1"

Источник изображения: © Фото : Минобороны РФ

В ВДВ в этом году направят опытно-промышленную партию новых бесплатформенных систем десантирования для боевой машины десанта БМД-4М. Общая площадь одной парашютной системы — более четырех тысяч квадратных метров.

Отметим, что ранее в Минобороны сообщили о решении усилить Воздушно-десантные войска вертолетами армейской авиации, подразделениями противовоздушной и противоракетной обороны. Также в ВДВ сформируют три танковых батальона.

Боевые гусеничные плавающие машины БМД-4М механизированной колонны войск Московского гарнизона Центрального военного округа

Источник изображения: © РИА Новости / Владимир Астапкович

02.01.2019
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Страны
Россия
Сирия
Продукция
2С25 Спрут-СД
2С7 Пион
3М-54
96К6 Панцирь-С1
Club-N
F-18
А-100 ДЛРО
А-192
Авангард РК
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Адмирал Исаков
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2 комментария
№1
04.01.2019 15:27
Цитата, q
Серьезное пополнение ожидает российский военный флот
По флоту ждем с модернизации "Маршала Шапошникова" и первые откалиброванные антеи/щуки. И очень нужны новые закладки фрегатов 22350.
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№2
04.01.2019 21:50
Техника это все здорово, а я тут наткнулся на то что ратник 6б49 теперь защитной маской комплектуется. Пустячек вроде бы но приятно.
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