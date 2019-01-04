В Минобороны отчитались о запусках космических аппаратов в 2018 году

МОСКВА, 3 янв - РИА Новости. Около 70% российских космических аппаратов находятся под управлением Космических войск, их специалисты в 2018 году провели запуск 15 аппаратов, сообщили в департаменте информации и массовых коммуникаций Минобороны России.

"В 2018 году специалисты Космических войск ВКС обеспечили проведение запусков 15 российских космических аппаратов различного назначения, проведенных с космодромов "Плесецк", "Байконур", "Восточный", - говорится в сообщении.

По его словам, в 2018 году главный испытательный космический центр имени Титова с высокой точностью выполнил все запланированные сеансы управления космическими аппаратами российской орбитальной группировки, "около 70% которой находится на управлении наземного автоматизированного комплекса управления Космических войск ВКС".

В составе российской орбитальной группировки сегодня более 150 аппаратов различного назначения. В 2018 году в воинские части центра Титова уже поступили около 20 современных и перспективных измерительных средств, активно ведется работа по вводу новой техники в эксплуатацию, сообщили в Минобороны.

Активно ведутся разработки командно-измерительных систем нового поколения для переоснащения отдельных командно-измерительных комплексов центра Титова.

"Ввод в эксплуатацию унифицированных командно-измерительных средств позволит перейти к новым технологиям управления космическими аппаратами российской орбитальной группировки и сократить в несколько раз перечень модификаций технических средств управления предыдущих поколений", - добавили в военном ведомстве.