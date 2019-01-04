Войти
04.01.2019
РИА Новости

В Минобороны отчитались о запусках космических аппаратов в 2018 году

1083
0
0
Запуск ракеты «Союз-2»
Запуск ракеты «Союз-2» со спутником военного назначения с космодрома Плесецк. 25 октября 2018.
Источник изображения: © РИА Новости / Павел Львов

МОСКВА, 3 янв - РИА Новости. Около 70% российских космических аппаратов находятся под управлением Космических войск, их специалисты в 2018 году провели запуск 15 аппаратов, сообщили в департаменте информации и массовых коммуникаций Минобороны России.

"В 2018 году специалисты Космических войск ВКС обеспечили проведение запусков 15 российских космических аппаратов различного назначения, проведенных с космодромов "Плесецк", "Байконур", "Восточный", - говорится в сообщении.

По его словам, в 2018 году главный испытательный космический центр имени Титова с высокой точностью выполнил все запланированные сеансы управления космическими аппаратами российской орбитальной группировки, "около 70% которой находится на управлении наземного автоматизированного комплекса управления Космических войск ВКС".

В составе российской орбитальной группировки сегодня более 150 аппаратов различного назначения. В 2018 году в воинские части центра Титова уже поступили около 20 современных и перспективных измерительных средств, активно ведется работа по вводу новой техники в эксплуатацию, сообщили в Минобороны.

Активно ведутся разработки командно-измерительных систем нового поколения для переоснащения отдельных командно-измерительных комплексов центра Титова.

"Ввод в эксплуатацию унифицированных командно-измерительных средств позволит перейти к новым технологиям управления космическими аппаратами российской орбитальной группировки и сократить в несколько раз перечень модификаций технических средств управления предыдущих поколений", - добавили в военном ведомстве.

03.01.2019
Права на данный материал
принадлежат РИА Новости
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
ГИКЦ им. Титова
Минoбороны РФ
Проекты
Байконур
Плесецк
Похожие новости
28.07.2015
Космическая карта
14.04.2015
Соединения и воинские части Войск ВКО принимают непосредственное участие в обеспечении космической деятельности РФ
06.01.2014
Войска ВКО обеспечили три пуска МБР и 32 запуска спутников в 2013 году
11.10.2013
Медведев назначил главой Роскосмоса Олега Остапенко
30.11.2011
Плесецк обретает новый облик
29.09.2011
Наш Северный космодром
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 04.01 22:48
  • 3
На своем горбу: спецназ получит устройство для переноски 100 кг груза
  • 04.01 22:22
  • 5
Минобороны намерено модернизировать парк самолетов-амфибий Бе-12
  • 04.01 21:50
  • 2
Подарки для военных. Какие новинки российская армия получит в 2019-м
  • 04.01 21:49
  • 20
"Циркон" не остановить: новая российская ракета встревожила американцев
  • 04.01 21:29
  • 2
Контракт на ремонт боевых машин пехоты БМП-3
  • 04.01 21:16
  • 1
Cамолет Ан-124 «Руслан» - вершина достижений конструкторского бюро О.К. Антонова (Часть 2)
  • 04.01 19:26
  • 1
Китай построил антенну размером с Нью-Йорк для связи с подлодками
  • 04.01 19:24
  • 1
Советские гаубицы "Акация" модернизируют для Минобороны - источник
  • 04.01 18:43
  • 100
Дамаск не для битья: ПВО Сирии показала новые возможности
  • 04.01 16:56
  • 13
Уходят с орбиты
  • 04.01 16:43
  • 52
"Полимент-Редут". Проблемы позади
  • 04.01 14:04
  • 1
На обратной стороне Луны впервые сели
  • 04.01 13:46
  • 3
Москва на геополитическом распутье
  • 04.01 11:50
  • 41
С космодрома Байконур осуществлен успешный пуск ракеты-носителя "Протон-М" с космическим аппаратом Минобороны России
  • 04.01 11:39
  • 2
Заглянули за горизонт: новое российское оружие опередило время