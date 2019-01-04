Не поднырнуть: военно-морские базы закроют непроницаемым щитом

Диверсантов на дне моря найдет система ДИАБАС, умеющая в том числе распознавать беспилотники

Минобороны начало разворачивать на военно-морских базах гидроакустическую противодиверсионную систему ДИАБАС. С ее помощью можно будет отслеживать подводные объекты, находящиеся в пределах охраняемой акватории или на подступах к ней. Система видит боевых пловцов противника, буксировщики, а самое главное — подводные беспилотники. Новым способам борьбы с подводными диверсантами уделяется особое внимание на всех военных флотах мира.

В главном штабе ВМФ "Известиям" рассказали, что противодиверсионная гидроакустическая система ДИАБАС разработана для защиты военно-морских баз и других важных инфраструктурных объектов. Комплекс состоит из гидрофонов и стандартного контейнера, в котором оборудованы рабочие места для операторов, отслеживающих обстановку в акватории. Выносные гидрофоны — это глаза и уши ДИАБАСа. Они могут устанавливаться как на дне акватории, так и на причалах или молах. Система максимально мобильна. Контейнер можно погрузить на железнодорожную платформу, грузовой автомобиль или самолет и перевезти в нужное место. Обнаружить такой комплекс при перевозке практически невозможно. Контейнер ДИАБАСа ничем не отличается от обычных.

Гидрофоны позволяют с высокой степенью надежности решать задачи автоматического обнаружения и определения параметров движения подозрительных объектов. Они способны в режиме онлайн определить местонахождение, курс, скорость и глубину, на которой находится объект. С их помощью также можно выявить местонахождение надводных или воздушных целей.

ДИАБАС в режиме онлайн будет выдавать целеуказания бойцам противодиверсионного спецназа, охраняющим объект. Для того, чтобы правильно выбрать тактику уничтожения или нейтрализации диверсантов, система проведет их классификацию, определит их техническое оснащение. ДИАБАС с высокой точностью может отличить пловцов от подводных беспилотников и указать количество нарушителей.

Диверсионно-разведывательные группы (ДРГ) противника желательно уничтожить, пока они находятся на глубине. Для этого к указанному системой месту на катерах тут же выдвигаются бойцы спецназа. ДРГ противника, как правило, забрасывают гранатами. Оглушенные диверсанты сами всплывают на поверхность.

На вооружении российской армии и флота состоят противодиверсионные спецсредства — комплексы ДП-62 "Дамба". Они созданы на основе реактивных систем залпового огня "Град" и предназначены для уничтожения подводных диверсантов и сверхмалых подлодок.

На вооружении отрядов по противодействию диверсионным силам и средствам стоят также быстроходные катера типа "Раптор" и "Грачонок", имеющие на вооружении гранатометы и крупнокалиберные пулеметы.

Новые системы по борьбе с подводными диверсантами жизненно необходимы современному флоту, считает председатель Клуба моряков-подводников Санкт-Петербурга капитан первого ранга запаса Игорь Курдин.

— В российском военно-морском флоте борьбе с подводными диверсионными силами уделяют больше внимания, чем в советское время, — рассказал "Известиям" Игорь Курдин. — Ведущие страны мира вкладывают значительные суммы в развитие своих диверсионных средств. Поэтому противодиверсионные системы должны постоянно совершенствоваться. Наш флот должен быть готов к любым неожиданностям.

Практически во всех ведущих флотах мира существуют подразделения, предназначенные для ведения диверсионной и противодиверсионной войны. Командование НАТО считает, что проведением таких специальных операций можно нанести значительный ущерб противнику, в короткие сроки обеспечить подрыв его политического, экономического и военного потенциалов. Диверсионно-разведывательные силы США, Германии, Великобритании и Италии считаются одними из самых современных в мире.

Алексей Рамм, Богдан Степовой