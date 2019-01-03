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03.01.2019
ТАСС

На полигоне Капустин Яр в 2019 году испытают около 200 образцов новейшего вооружения

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Ракетчики ЗВО на полигоне Капустин Яр перед боевым пуском ракеты ОТРК Искандер-М. Архивное фото
Ракетчики ЗВО на полигоне Капустин Яр перед боевым пуском ракеты ОТРК Искандер-М. Архивное фото.
Источник изображения: © Фото : Стрингер

Отмечается, что это в полтора раза больше, чем два года назад

МОСКВА, 1 января. /ТАСС/. Около 200 образцов новейшего вооружения будет испытано на полигоне Капустин Яр в Астраханской области в 2019 году, что в полтора раза больше, чем два года назад. Об этом говорится в распространенном во вторник сообщении Минобороны России.

"В 2019 году на полигоне планируется испытать около 200 образцов вооружения, что соизмеримо с показателями 2018 года. Это в полтора раза больше, чем в 2017 году и предыдущие годы", - сообщили в российском военном ведомстве.

По словам военных, интенсивность проведения испытаний на государственном центральном межвидовом полигоне Минобороны на протяжении двух лет неуклонно возрастает. "В связи с неукоснительной реализацией планов государственной программы перевооружения, диапазон испытательных тем в ближайшие два года значительно расширится", - подчеркнули в министерстве.

Приоритетными научными исследованиями полигона в 2019 году станут улучшение защиты военных объектов и образцов вооружения от технических средств разведки и систем наведения высокоточного оружия, а также развитие систем испытаний перспективных образцов вооружения и военной техники.

Полигон уникален своим географическим положением. Объекты экспериментальной базы и боевые поля полигона Капустин Яр расположены в четырех областях России (Астраханской, Волгоградской, Саратовской и Оренбургской), а также в пяти областях Казахстана. Уникальная испытательная трасса Капустин Яр - Балхаш - единственная, позволяющая отрабатывать элементы противоракетной обороны.

Общая площадь объектов полигона составляет около 9,5 миллиона гектар. Это позволяет проводить испытания вооружения и военной техники в любое время года, в различных климатических условиях. При этом исследования проводятся не только в интересах Минобороны, но и других министерств и ведомств.

01.01.2019
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принадлежат ТАСС
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