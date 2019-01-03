Сухопутные войска в 2019 году полностью перевооружатся на комплексы "Искандер-М"

В состав бригадного комплекта входит более 50 единиц техники, отметили в в Минобороны

МОСКВА, 1 января. /ТАСС/. Ракетные соединения Сухопутных войск России полностью завершат перевооружение на ракетные комплексы "Искандер-М" в 2019 году. Об этом во вторник сообщили в Минобороны России.

"В 2019 году завершится перевооружение ракетных соединений Сухопутных войск Вооруженных Сил Российской Федерации на оперативно-тактический ракетный комплекс "Искандер-М". В рамках исполнения государственного оборонного заказа предприятие-изготовитель передаст в ракетное соединение Западного военного округа бригадный комплект оперативно-тактического ракетного комплекса (ОТРК) "Искандер-М", - сообщили в Миноброны.

В военном ведомстве пояснили, что в состав бригадного комплекта входит более 50 единиц техники, включая пусковые установки, транспортно-заряжающие машины, командно-штабные машины, машины регламента и технического обеспечения, а также машины жизнеобеспечения.

ОТРК "Искандер-М" способен поражать цели на дальности до 500 км. В его состав входят два типа ракет: баллистические и крылатые. Комплекс предназначен для поражения реактивных систем залпового огня противника, средств противоракетной и противовоздушной обороны, самолетов и вертолетов на аэродромах, командных пунктов и объектов инфраструктуры.

"Искандер-М" на сегодняшний день в состоянии преодолеть любую противоракетную оборону. Предприятия оборонно-промышленного комплекса России с целью повышения боевых и эксплуатационных характеристик комплекса ведут работы по его модернизации.