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03.01.2019
ТАСС

Корабли Каспийской флотилии прошли рекордные 100 тыс. морских миль в 2018 году

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Корабли Каспийской флотилии ВМС РФ
Корабли Каспийской флотилии ВМС РФ.
Источник изображения: rg.ru

Это в полтора раза больше, чем в 2017 году

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 2 января. /ТАСС/. Корабли Каспийской флотилии прошли в минувшем году в общей сложности около 100 тыс. морских миль, что является рекордом за все время существования соединения. Об этом сообщили в среду журналистам в пресс-службе Южного военного округа.

"Корабли Каспийской флотилии в прошлом году прошли около 100 тыс. морских миль или в полтора раза больше, чем в 2017 году", - говорится в сообщении.

Такой рост связан, в частности, с увеличением числа задач боевой подготовки.

В пресс-службе отметили, что в 2018 году корабли флотилии провели более 400 боевых стрельб по морским и воздушным целям. Тральщики соединения на учениях очистили от мин около 800 кв. миль.

Сейчас в состав Каспийской флотилии входят более 70 кораблей и судов, в том числе два корабля проекта 11661К ("Татарстан" и "Дагестан"), три малых ракетных корабля проекта 21631 - "Град Свияжск", "Углич" и "Великий Устюг", а также три малых артиллерийских корабля проекта 21630 ("Астрахань", "Волгодонск" и "Махачкала").

02.01.2019
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принадлежат ТАСС
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