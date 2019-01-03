ВКС РФ в 2019 году впервые получат на вооружение зенитный ракетный комплекс С-350 "Витязь"

В Минобороны сообщили, что в Воздушно-космические силы также поступят около 10 комплектов зенитных комплексов "Панцирь-С" и С-400 "Триумф"

МОСКВА, 30 декабря. /ТАСС/. Воздушно-космические силы (ВКС) России впервые получат в 2019 году новейший зенитный ракетный комплекс С-350 "Витязь". Также в следующем году в ВКС поступят около 10 комплектов зенитных комплексов "Панцирь-С" и С-400 "Триумф", сообщили в воскресенье в пресс-службе Минобороны РФ.

"В 2019 году в Воздушно-космические силы впервые поступит новейший зенитный ракетный комплекс С-350 "Витязь". Помимо этого, планируется поставка около 10 комплектов зенитных ракетно-пушечных комплексов (ЗРПК) "Панцирь-С" и зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400", - сказал командующий войсками противовоздушной и противоракетной обороны - заместитель главнокомандующего ВКС генерал-лейтенант Юрий Грехов, слова которого приводит пресс-служба ведомства.

В Минобороны напомнили, что в 2018 году комплексы С-400 и "Панцирь-С" были поставлены в подразделения противовоздушной обороны, дислоцированные в Крыму, Хабаровском крае, Ленинградской и Калининградской областях, а также в Арктическом регионе.

"По итогам боевой подготовки зенитных ракетных войск (ЗРВ) в 2018 году с подразделениями и частями ЗРВ проведено более 200 учений различного уровня, из них 20 - с боевой стрельбой", - отметили в Минобороны, уточнив, что в ходе учений было использовано около 500 ракет.

В 2018 году было подготовлено более 2 тыс. специалистов зенитных ракетных войск, добавили в военном ведомстве.

Ранее о том, что ВКС России получат в 2019 году первый комплекс С-350 "Витязь", сообщал также министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу.

О зенитных комплексах

Система С-350 "Витязь" - зенитный ракетный комплекс средней дальности, разработанный концерном "Алмаз-Антей" в интересах войсковой ПВО, с максимальным радиусом поражения целей 60 км и максимальной высотой поражения 30 км. Комплекс предназначен для борьбы как с аэродинамическими, так и баллистическими целями. Одна пусковая установка комплекса вооружена 12 зенитными ракетами.

"Панцирь-С1" (по кодификации НАТО - SA-22 Greyhound) - самоходный зенитный ракетно-пушечный комплекс наземного базирования, предназначенный для ближнего прикрытия военных и гражданских объектов, в том числе комплексов ПВО большой дальности, от всех современных и перспективных средств воздушного нападения. "Панцирь", установленный на шасси грузовика для большей мобильности, несет вооружение из двух 30-миллиметровых пушек, каждая из которых способна делать до 40 выстрелов в секунду, а также 12 зенитных ракет.

В апреле этого года сообщалось, что Россия направила в Сирию дополнительные зенитно-ракетные комплексы "Панцирь". Эта военная техника также применялась при нападении беспилотников на российскую авиабазу Хмеймим (провинция Латакия). Тогда при помощи этих систем удалось уничтожить семь дронов.

С-400 "Триумф" - российская зенитная ракетная система большой и средней дальности. Предназначена для поражения средств воздушного нападения и разведки (в том числе летательных аппаратов, выполненных по технологии "стелс") и любых других воздушных целей в условиях интенсивного огневого и радиоэлектронного противодействия.