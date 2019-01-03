СМИ: Россия к 2020 году намерена завершить создание системы обороны на Курилах

По данным агентства Kyodo, речь, в частности, идет об увеличении числа береговых ракетных комплексов и развитии портовой и аэродромной инфраструктуры

ТОКИО, 30 декабря. /ТАСС/. Россия до конца 2020 года намерена завершить создание единой оборонительной системы, покрывающей все Курильские острова и обеспечивающей защиту стратегически важного Охотского моря. С таким утверждением выступило в воскресенье агентство Kyodo, ссылающееся на попавший в его распоряжение документ вооруженных сил РФ.

"В 2020 году на Курильских островах должна быть создана единая система обороны. Необходимо сделать невозможным пересечение проливов [ведущих в Охотское море] кораблями противника и высадку десантных войск противника на острова", - говорится в документе. Kyodo отмечает, что речь идет, в частности, об увеличении количества береговых ракетных комплексов "Бал" и "Бастион" на Курилах. Кроме того, согласно полученным материалам, РФ также намерена развивать инфраструктуру аэродромов для патрульных противолодочных самолетов и портов для крупных кораблей на острове Парамушир.

Агентство пишет, что действия России связаны с увеличением американского военного присутствия в регионе, которое в свою очередь происходит из-за роста угрозы со стороны КНДР. Также Москва хочет гарантировать беспрепятственное перемещение своего Тихоокеанского флота и, в первую очередь, подводных лодок. Однако, по мнению Kyodo, это может негативно отразиться на ходе переговорного процесса по мирному договору с Японией, который ранее было решено активизировать.

Москва и Токио много десятилетий ведут консультации с целью выработки мирного договора по итогам Второй мировой войны. Основным препятствием для этого является принадлежность южной части Курил: после окончания войны весь архипелаг был включен в состав Советского Союза, однако Токио оспаривает принадлежность Итурупа, Кунашира, Шикотана и группы мелких необитаемых островов, которую в Японии называют Хабомаи. Как неоднократно заявлял МИД России, российский суверенитет над ними, имеющий соответствующее международно-правовое оформление, сомнению не подлежит.