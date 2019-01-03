Войти
03.01.2019
РИА Новости

В США подготовили доклад об ответных мерах на "нарушения" Россией ДРСМД

319
0
0
Подготовка к запуску ракеты
Подготовка к запуску ракеты.
Источник изображения: © РИА Новости / Сергей Казак

МОСКВА, 29 дек — РИА Новости. Вашингтон может разработать законодательные меры для военного ответа на предполагаемые "нарушения" Россией ДРСМД. Об этом сообщает RT со ссылкой на отчет Исследовательского центра конгресса США.

В документе рассматриваются различные варианты действий в связи с "появлением у России новой крылатой ракеты", которая, по мнению авторов доклада, нарушает положения договора.

"Данные варианты включают как меры военного характера (такие как разработка и развертывание новых крылатых ракет с ядерными боеголовками или новых неядерных средств поражения), так и дипломатические шаги, а также консультации с союзниками США", — утоянется в отчете.

При этом в документе указано, что подобные действия Вашингтона могут усугубить политические разногласия в Евросоюзе и подорвать единство НАТО.

В октябре президент США Дональд Трамп объявил, что Вашингтон выйдет из ДРСМД, поскольку Москва не соблюдает свои обязательства. Доказательств того, что Россия нарушила договор, американская сторона так и не представила. Позже госсекретарь Майк Помпео дал Москве два месяца на то, чтобы "вернуться к выполнению" прописанных в документе условий. В частности, США настаивают на том, чтобы Россия отказалась от ракеты 9М729 (SSC-8), дальность которой, как утверждают в Вашингтоне, нарушает положения ДРСМД.

29.12.2018
Права на данный материал
принадлежат РИА Новости
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Продукция
9М729
Персоны
Трамп Дональд
Проекты
NATO
Евросоюз
РСМД
Ядерный щит
Похожие новости
21.11.2018
От разведки до армии: как НАТО будет противостоять России
14.11.2018
Генсек НАТО обеспокоен новыми российскими ракетами и призывает Москву выполнять ДРСМД
10.10.2018
Брюссельские стратегии
05.10.2018
России - ракеты, Украине - обещания: НАТО созвал министров
16.01.2018
На колени!
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 03.01 08:13
  • 29
"Известия": завершаются испытания зенитных ракетных систем "Витязь"
  • 03.01 07:11
  • 35
В Роскосмосе назвали стоимость разработки сверхтяжёлой ракеты
  • 03.01 06:42
  • 9
Битва на земле: чем "Армата" лучше американских танков
  • 03.01 05:06
  • 8
Генсек НАТО обеспокоен новыми российскими ракетами и призывает Москву выполнять ДРСМД
  • 03.01 05:02
  • 1
Граждане оборонщики
  • 03.01 04:57
  • 49
"Полимент-Редут". Проблемы позади
  • 03.01 04:46
  • 9
Бороться с китайскими танками будет нечем
  • 03.01 04:14
  • 6
Станет ли украинская БМП-У конкурентом российскому "Курганцу-25"?
  • 03.01 02:58
  • 9
The National Interest (США): единственная причина, по которой российский истребитель Су-57 не изменит сложившуюся ситуацию
  • 03.01 02:46
  • 19
"Циркон" не остановить: новая российская ракета встревожила американцев
  • 02.01 23:15
  • 5
Более 40 модернизированных БТР-82А получили подразделения общевойсковой армии ЗВО в Брянской области
  • 02.01 23:09
  • 52
Создатель "Тополя-М" и "Булавы" объяснил отличие Москвы от Киева
  • 02.01 21:27
  • 10
Россия утратила способность "видеть" подлодки США
  • 02.01 20:48
  • 69
Дамаск не для битья: ПВО Сирии показала новые возможности
  • 02.01 07:33
  • 8
Пуски "Кинжала", "Булавы" и "Сармата". Самые зрелищные военные видео 2018 года