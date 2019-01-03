В США подготовили доклад об ответных мерах на "нарушения" Россией ДРСМД

МОСКВА, 29 дек — РИА Новости. Вашингтон может разработать законодательные меры для военного ответа на предполагаемые "нарушения" Россией ДРСМД. Об этом сообщает RT со ссылкой на отчет Исследовательского центра конгресса США.

В документе рассматриваются различные варианты действий в связи с "появлением у России новой крылатой ракеты", которая, по мнению авторов доклада, нарушает положения договора.

"Данные варианты включают как меры военного характера (такие как разработка и развертывание новых крылатых ракет с ядерными боеголовками или новых неядерных средств поражения), так и дипломатические шаги, а также консультации с союзниками США", — утоянется в отчете.

При этом в документе указано, что подобные действия Вашингтона могут усугубить политические разногласия в Евросоюзе и подорвать единство НАТО.

В октябре президент США Дональд Трамп объявил, что Вашингтон выйдет из ДРСМД, поскольку Москва не соблюдает свои обязательства. Доказательств того, что Россия нарушила договор, американская сторона так и не представила. Позже госсекретарь Майк Помпео дал Москве два месяца на то, чтобы "вернуться к выполнению" прописанных в документе условий. В частности, США настаивают на том, чтобы Россия отказалась от ракеты 9М729 (SSC-8), дальность которой, как утверждают в Вашингтоне, нарушает положения ДРСМД.