В сети появилось видео первого полета модернизированного бомбардировщика Ту-22М3М

Выкатка для наземных и летных испытаний модернизированного бомбардировщика Ту-22М3М на Казанском авиационном заводе имени С.П. Горбунова.

Полет длился 37 минут

В интернете появилась видеозапись первого полета новейшего бомбардировщика-ракетоносца Ту-22М3М.

Полет длился 37 минут и проходил на высоте 1500 метров, испытания проводились на аэродроме КАЗ имени С. П. Горбунова - филиала ПАО "Туполев".

В ходе полета были проверены обновленные системы и оборудование бомбардировщика, отметили в "Туполеве".