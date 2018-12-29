В сети появилось видео первого полета модернизированного бомбардировщика Ту-22М3М
Выкатка для наземных и летных испытаний модернизированного бомбардировщика Ту-22М3М на Казанском авиационном заводе имени С.П. Горбунова.
Источник изображения: © РИА Новости / Максим Богодвид
Полет длился 37 минут
В интернете появилась видеозапись первого полета новейшего бомбардировщика-ракетоносца Ту-22М3М.
Полет длился 37 минут и проходил на высоте 1500 метров, испытания проводились на аэродроме КАЗ имени С. П. Горбунова - филиала ПАО "Туполев".
В ходе полета были проверены обновленные системы и оборудование бомбардировщика, отметили в "Туполеве".
28.12.2018
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Права на данный материал
принадлежат ТАСС
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
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