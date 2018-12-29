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29.12.2018
ТАСС

В сети появилось видео первого полета модернизированного бомбардировщика Ту-22М3М

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Выкатка для наземных и летных испытаний модернизированного бомбардировщика Ту-22М3М на Казанском авиационном заводе имени С.П. Горбунова
Выкатка для наземных и летных испытаний модернизированного бомбардировщика Ту-22М3М на Казанском авиационном заводе имени С.П. Горбунова.
Источник изображения: © РИА Новости / Максим Богодвид

Полет длился 37 минут

В интернете появилась видеозапись первого полета новейшего бомбардировщика-ракетоносца Ту-22М3М.

Полет длился 37 минут и проходил на высоте 1500 метров, испытания проводились на аэродроме КАЗ имени С. П. Горбунова - филиала ПАО "Туполев".

В ходе полета были проверены обновленные системы и оборудование бомбардировщика, отметили в "Туполеве".


28.12.2018
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принадлежат ТАСС
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  • В новости упоминаются
Продукция
Ту-22М
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КАПО Горбунова
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