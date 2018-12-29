Мы не можем исключить, что этот израильский ракетный налет на Сирию — последний: три причины (Rai Al-Youm, Великобритания)

Даст ли Путин зеленый свет сирийской армии на применение ракет С-300 для противодействия израильским самолетам в воздушном пространстве Ливана? Почему Харири не обращается в Совет Безопасности в связи с угрозой для самолётов в аэропорту Бейрута?

Мы не исключаем, что израильский ракетный удар, целью которого во вторник вечером стал военный склад к западу от Дамаска, и в результате которого три человека получили ранения, является последней израильской атакой на Сирию, если учесть ответную реакцию России и Сирии и возможные последствия ещё одного такого удара в будущем.

Прежде чем раскрывать подробно нашу точку зрения, следует отметить, что самолёты F-16 выпустили эти ракеты во время полета в воздушном пространстве Ливана. Они не осмелились проникнуть в сирийское воздушное пространство, как делали это ранее, особенно до получения Сирийской арабской армией российских ракет С-300. Возможно, следующим шагом станет противостояние этим самолетам в ливанском воздушном пространстве.

Есть три важных обстоятельства, которые следует отметить в связи с произошедшим.

Во-первых, это российское недовольство, которое выразил официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков. Как он выразился, это "провокационное нарушение" сирийского суверенитета. В заявлении говорится, что израильские самолеты выпустили 16 ракет, 14 из которых были перехвачены, а две другие попали в цель - военный склад. Конашенков подтвердил, и это очень важно, что бомбардировка совпала с посадкой шести гражданских самолетов в международном аэропорту Бейрута и поставила под угрозу безопасность двух из них.

Во-вторых, израильское военное руководство признало падение сирийской ракеты недалеко от города Хайфа, что указывает на неэффективность израильских железных куполов, которые были построены на десятки миллиардов долларов при поддержке США.

В-третьих, наблюдается значительный прогресс с точки зрения эффективности и точности сирийских ракет противовоздушной обороны, поскольку российский военный представитель подтвердил ликвидацию 14 вражеских ракет.

Нетаньяху, который потерпел крупное поражение в секторе Газа месяц назад, ожидает парламентские выборы в апреле. Вокруг его шеи затягивается петля коррупции, поэтому он хочет восстановить свою репутацию и вновь представить себя израильскому электорату в качестве сильного израильтянина, способного обеспечить безопасность своей страны. Поэтому он защищает ракетный удар по Сирии, который является провокацией не для сирийского руководства, а лично для президента Владимира Путина.

Это правда, что вторжение Израиля в ливанское воздушное пространство и его угроза авиасообщению в аэропорту Бейрута не нанесли вреда российским и другим самолетам. Однако это веский политический и дипломатический повод в руках правительства Ливана и его председателя Саада Харири, чтобы обратиться в Совет Безопасности ООН для обсуждения опасного израильского шага. Сделают ли они это?

Израильские нападения на оружейные склады в районе Латакии возле авиабазы Хмеймим привели к крушению российского самолета-шпиона и гибели 11 человек, находившихся на его борту. Президент Путин немедленно принял решение передать Сирии систему противовоздушной обороны С-300. Он отказался принять Нетаньяху, несмотря на все его унизительные просьбы. Таким образом, возникает вопрос - каким будет решение российского руководства в связи с этой израильской провокацией, которая нанесла урон российской репутации в Сирии? Даст ли Москва зеленый свет на применение ракет С-300 для борьбы с израильскими самолетами не только в сирийском воздушном пространстве, но и в Ливане, а также, возможно, на оккупированных палестинских территориях?

На данный момент у нас нет ответов на эти вопросы, однако яростная реакция России и то, как она ее озвучила, могут пролить свет на многое из того, что мы узнаем в новом году и, возможно, в случае очередного израильского ракетного удара.

Для израильского руководства роковым ударом стало американское решение вывести все свои войска из Сирии в течение двух месяцев, несмотря на то, что не были достигнуты две стоявшие перед ними цели. Первая - это окончательная ликвидация "Исламского государства" (запрещена в РФ - прим. ред.) к востоку от Евфрата, а вторая - заставить Иран вывести из Сирии свои силы и подчиняющиеся ему группировки.

Американские войска на востоке Евфрата и в северной Сирии препятствовали снабжению проиранских сил в Сирии, и их вывод означает исчезновение данного препятствия и открытие дороги из Мазари-Шарифа в Афганистане через Ирак, Сирию и Ливан к берегам Средиземного моря.

Не будет преувеличением сказать, что этот удар может быть последним выстрелом Нетаньяху, прежде чем он окажется там, где находится сейчас его предшественник Эхуд Ольмерт, то есть в тюрьме. Даже если он избежит этой участи, его шансы на победу на следующих парламентских выборах кажутся незначительными. Изберут ли израильтяне лидера, который проиграл в секторе Газа и чью театральную постановку вокруг тоннелей "Хезболлы" на юге Ливана разоблачили, когда Совет Безопасности ООН не выпустил ни одного заявления по данному вопросу? Выберут ли они лидера, при котором еврейское государство лишилось поддержки России?

Дни Нетаньяху сочтены, и мы не думаем, что ситуация для его преемников станет лучше: время, когда Израиль мог проявлять своё военное высокомерие прошло и не вернётся, и в новом году мы увидим это.

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Абдель Бари Атван ( )