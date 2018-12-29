Турция сказала свое последнее слово по С-400: "Мы не позволим изучать"! (Haber7, Турция)

«Мы никому не разрешим изучать С-400. США нам дают изучать атомные бомбы? С какой стати нам давать им изучать что-либо? Нужно оставаться верными соглашению, заключенному с Россией», — пишет один из читателей. Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу, как будто уловив настроения в турецком обществе, заявил, что Анкара не позволит США изучать С-400.

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу сказал послу России в Турции, что Анкара не позволит США изучать С-400.

Как сообщил источник в министерстве иностранных дел Турции в беседе со "Спутник" (Sputnik), глава ведомства Чавушоглу заявил, что США не будут допущены к изучению С-400. Ранее в публикации "Блумберг" (Bloomberg) утверждалось, что Турция предлагала США изучить С-400, которые будут куплены у России.

Эта информация была опровергнута турецким министерством иностранных дел. Было объявлено, что США не обращались к Турции с таким запросом.

Источник в министерстве иностранных дел отметил на этот счет: "В ходе переговоров с американской стороной мы подтвердили, что С-400 будут использоваться независимо от систем НАТО, чтобы не причинить вреда истребителям Ф-35 (F-35) и не раскрыть связанную с самолетами чувствительную информацию".

Комментарии читателей:

oraya bak: Грецию спрашивали? Они позволили США изучить С-300?

KAKTÜS: У греков уже многие годы есть С-300. О чем вы говорите. Если США изучили, то изучили у греков. С-400, которые мы купим, - более современная версия С-300. США, создавая теории заговора, пытаются помешать туркам купить С-400. К тому же сближение турок с русскими никак не отвечает интересам США + ЕС. Они даже уходят из Сирии, чтобы не потерять турок. Если останутся, будут врагами. США не могут пойти на такой риск.

osmanolu2023: Это идея Израиля, потому что в последнее время из-за Сирии России для них начинает становиться слишком много…

Hamdi: Турция не должна доверять России. Россия всегда была хладнокровным убийцей. Если обратитесь к истории, увидите это. Во время войны С-400, наверняка, не сработают. Самое правильное - самим произвести наши отечественные С-400…

Ahmet: Hamdi, С-400 послужат прототипом, нужная вещь для того, чтобы суметь создать отечественные системы.

rusya nin kurtulusu: Hamdi, не говорите глупости, спасение России возможно только вместе с сильной Турцией. Сейчас Россия - на прицеле у всего мира. Другого полюса нет. Исходя из того, что Россия не сможет в одиночку мериться силами со всем миром, ей так или иначе нужна сильная Турция, даже если она этого не хочет.

Bonak: Hamdi, ну да, а США, конечно, добрая фея… Путин нам передает технологии, не забывайте. Благодаря этому мы разработаем свою отечественную систему. США ракеты даже не дали, не то что технологии.

Size: "Блумберг" - настоящий провокатор, который любит навести панику. В его экономических передачах рассказывается, что наша страна якобы находится в болоте. Документальные фильмы всегда превозносят христианство. Что еще нужно? Теперь надо пустить такой слух и вбить клин между Россией и Турцией.

FB12: США имеют сведения о технологиях практически всех видов оружия, которые находятся у нас на вооружении. Теперь мы покупаем такие системы, как С-400, и сейчас важно не передать США информации об этих системах.

Veysel 20: А давайте дадим, что нам стоит, да и Израилю передадим, мой господин:)))

Oynik: А наши пусть скажут, что позволят России изучить Ф-35.

kayra-keskin: Вмиг выведут системы из строя, предатели, пора уже этих врагов выгнать из Инджирлика.

abdullah1isi: Иностранные СМИ и их пособники в стране - троянский конь. Нужно запретить.

ark: Перед Турцией стоит выбор: или С-400, или Ф-35. Не будет ни того, ни другого, будет делать сама. Ты собираешься купить и Ф-35, и С-400. Не позволят. Это не просто коммерческая сделка. Какой из этих товаров ты выбираешь, в рядах той страны ты соглашаешься участвовать в войне.

Selim: По какому праву они будут изучать-то? Конечно, не допустим к изучению. Мы, что, ваш штат???

S400: Мы всегда говорим. С-400 - значит "независимость". Если мы пойдем на попятную, проглотим горькую пилюлю!

Hacivat: Мы никому не разрешим изучать С-400. США нам дают изучать атомные бомбы? С какой стати нам давать им изучать что-либо? Нужно оставаться верными соглашению, заключенному с Россией.

Er ka: Мы купили С-400 и заплатили деньги за это, какое изучение?

BILAL BAS: Мы должны срочно разработать свою ракетную систему!!!

uhulet ve suhulet: Это не вооружения НАТО, чтобы они их изучали. Мы будем покупать все, что нужно для нашей безопасности, в рамках той геополитической ситуации, в которой находимся, брат. НАТО - только одна часть этого. Тогда давайте мы вообще не будем покупать оружие, пусть НАТО нас полностью защищает. Посмотрим, согласятся ли.

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