Западные СМИ: Как допустили, чтобы у страны-бензоколонки появился "Авангард"

В США, спустя несколько дней после публикации кадров с лётных испытаний гиперзвукового стратегического ракетного комплекса "Авангард" в России, появились первые попытки проанализировать ситуацию. Пожалуй, одним из первых отметился National Interest, который привёл специфическую аналитику, в конце которой сделал весьма однозначный вывод:

У нас (США) нет никакой защиты.

Источник изображения: Минобороны РФ

В материале отмечается, что американские военные эксперты "мрачно настроены по поводу того, что российскую ракету вообще можно чем-либо перехватить".

Добавлено, что даже если бы существовала 50%-ная вероятность перехвата боевых блоков "Авангарда", то и это было бы недопустимо с точки зрения безопасности Соединённых Штатов Америки.

В NI отмечено, что в 2019 году Россия точно обгонит США и Китай в плане разработки гиперзвуковых вооружений.

В других изданиях Запада пытаются оценить сделанное накануне заявление вице-премьера российского правительства Юрия Борисова.

Напомним, что, по словам Борисова, во время лётных испытаний "Авангард" достиг скорости в 27 Махов, что можно назвать по-настоящему феноменальным показателем.

В Associated Press рассказывают своим читателям о том, что "Авангард" преодолел расстояние от Оренбургской области до Камчатки, пролетев "3700 миль" и "достигнув скорости в 27 скоростей звука". Отмечено, что гиперзвуковой комплекс в полёте меняет высоту, отклоняется в разных плоскостях, что делает его неуязвимым для систем ПРО. Автор фактически даёт понять, что строящиеся Штатами элементы системы ПРО в той же Восточной Европе (румынский Девеселу и польское Редзиково) – деньги налогоплательщиков на ветер.

При этом приводится заявление Сергея Иванова:

Авангард стоил в сотни раз дешевле, чем противоракетная оборона США, на которую потрачены деньги.

Далее из материала AP:

Российский чиновник Сергей Иванов, улыбаясь, сравнил полёт этого вооружения с камешком, подпрыгивающим с поверхности воды.

В других западных СМИ присутствуют претензии к разведкам своих стран. Общий посыл можно представить в следующем виде: "Как спецслужбы (США и других стран Запада) допустили, чтобы у страны-бензоколонки появилось такое невероятное оружие как "Авангард"?"

Эксперты отмечают, что нужно констатировать наличие у России прорывных технологий, которые позволяют комплексу двигаться на колоссальных скоростях, входить в атмосферу и оставаться целым - до момента поражения цели.