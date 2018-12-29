Войти
29.12.2018
Военное обозрение

Западные СМИ: Как допустили, чтобы у страны-бензоколонки появился "Авангард"

159
0
0

В США, спустя несколько дней после публикации кадров с лётных испытаний гиперзвукового стратегического ракетного комплекса "Авангард" в России, появились первые попытки проанализировать ситуацию. Пожалуй, одним из первых отметился National Interest, который привёл специфическую аналитику, в конце которой сделал весьма однозначный вывод:

У нас (США) нет никакой защиты.

Источник изображения: Минобороны РФ

В материале отмечается, что американские военные эксперты "мрачно настроены по поводу того, что российскую ракету вообще можно чем-либо перехватить".

Добавлено, что даже если бы существовала 50%-ная вероятность перехвата боевых блоков "Авангарда", то и это было бы недопустимо с точки зрения безопасности Соединённых Штатов Америки.

В NI отмечено, что в 2019 году Россия точно обгонит США и Китай в плане разработки гиперзвуковых вооружений.

В других изданиях Запада пытаются оценить сделанное накануне заявление вице-премьера российского правительства Юрия Борисова.

Напомним, что, по словам Борисова, во время лётных испытаний "Авангард" достиг скорости в 27 Махов, что можно назвать по-настоящему феноменальным показателем.

В Associated Press рассказывают своим читателям о том, что "Авангард" преодолел расстояние от Оренбургской области до Камчатки, пролетев "3700 миль" и "достигнув скорости в 27 скоростей звука". Отмечено, что гиперзвуковой комплекс в полёте меняет высоту, отклоняется в разных плоскостях, что делает его неуязвимым для систем ПРО. Автор фактически даёт понять, что строящиеся Штатами элементы системы ПРО в той же Восточной Европе (румынский Девеселу и польское Редзиково) – деньги налогоплательщиков на ветер.

При этом приводится заявление Сергея Иванова:

Авангард стоил в сотни раз дешевле, чем противоракетная оборона США, на которую потрачены деньги.

Далее из материала AP:

Российский чиновник Сергей Иванов, улыбаясь, сравнил полёт этого вооружения с камешком, подпрыгивающим с поверхности воды.


В других западных СМИ присутствуют претензии к разведкам своих стран. Общий посыл можно представить в следующем виде: "Как спецслужбы (США и других стран Запада) допустили, чтобы у страны-бензоколонки появилось такое невероятное оружие как "Авангард"?"

Эксперты отмечают, что нужно констатировать наличие у России прорывных технологий, которые позволяют комплексу двигаться на колоссальных скоростях, входить в атмосферу и оставаться целым - до момента поражения цели.

28.12.2018
Права на данный материал
принадлежат Военное обозрение
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Китай
Польша
Россия
Румыния
США
Продукция
Авангард РК
Компании
Минoбороны РФ
Персоны
Борисов Юрий
Иванов Сергей
Проекты
ГЗЛА
Похожие новости
26.12.2018
"Кинжал" станет острее
22.03.2018
Спасения нет: США безоружны перед гиперзвуком
12.03.2018
Высокие военные гарантии безопасности
22.12.2016
Выбор РИА Новости: самые ожидаемые события в военной сфере в 2017 году
26.05.2014
Бумажные сокращения заокеанских СНВ
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 29.12 12:19
  • 1
С Новым 2019 годом!
  • 29.12 11:54
  • 16
Дамаск не для битья: ПВО Сирии показала новые возможности
  • 29.12 11:05
  • 4
Батарею ЗРК "Тор-М2" передали полку, осуществляющему прикрытие БелАЭС
  • 29.12 11:01
  • 1
Глава Ильюшина сообщил об испытаниях первого Ил-112В
  • 29.12 10:33
  • 3
Первый испытательный полет Ту-22М3М пройдет в конце декабря
  • 29.12 09:24
  • 5
Разработчик рассказал об "откровенной глупости" СССР при исполнении ДРСМД
  • 29.12 07:38
  • 73
Об экстренных мерах по разрешению критических проблем нашего надводного кораблестроения.
  • 29.12 07:07
  • 4
С космодрома Байконур осуществлен успешный пуск ракеты-носителя "Протон-М" с космическим аппаратом Минобороны России
  • 29.12 07:04
  • 6
Создатель "Тополя-М" и "Булавы" объяснил отличие Москвы от Киева
  • 29.12 06:45
  • 5
Курский авиаполк завершил перевооружение на истребители Су-30СМ
  • 29.12 06:06
  • 12
Путин назвал систему "Авангард" надежной и неуязвимой
  • 29.12 04:35
  • 4
Станет ли украинская БМП-У конкурентом российскому "Курганцу-25"?
  • 29.12 04:05
  • 3
"Плач Ярославны": испытания "Авангарда" всколыхнули западные СМИ
  • 29.12 02:30
  • 2
СМИ США рассказали о ракетном ударе Израиля по комплексам ПВО Сирии
  • 29.12 02:17
  • 4
The National Interest (США): единственная причина, по которой российский истребитель Су-57 не изменит сложившуюся ситуацию