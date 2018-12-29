ЦАМТО, 28 декабря. Гиперзвуковой комплекс "Авангард" перед принятием на вооружение в общей сложности успешно испытали три раза. Об этом, как передает "РИА Новости", заявил в интервью "Россия 24" вице-премьер РФ Юрий Борисов.

Ранее пресс-служба Кремля сообщила, что 26 декабря Минобороны РФ по поручению президента Владимира Путина провело успешный испытательный пуск ракеты с гиперзвуковым планирующим крылатым боевым блоком комплекса "Авангард".

"Это – третьи испытания (проведенные 26 декабря), которые подтвердили основные заявленные характеристики, и в прошлом году на упреждение мы заключили серийный контракт", – сказал Ю.Борисов.

По его словам, "комплекс рождался достаточно тяжело. Еще четыре года назад на совещании у Верховного главнокомандующего обсуждали, оставлять его или закрывать. Верховный главнокомандующий задал вопрос главному конструктору, тот ему убедительно ответил: "Дайте нам еще один шанс". И они его использовали", – цитирует "РИА Новости" Ю.Борисова.