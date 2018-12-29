Минобороны рассказало, какую технику вермахта используют для ступеней главного Храма ВС РФ

Как заявил официальный представитель ведомства Игорь Конашенков, речь идет лишь об элементах трофейного оружия и боеприпасов

МОСКВА, 28 декабря. /ТАСС/. Минобороны России не будет использовать уникальные и представляющие историческую ценность образцы вооружения вермахта при строительстве главного храма ВС РФ. Об этом в пятницу сообщил журналистам официальный представитель военного ведомства Игорь Конашенков.

"Для выплавки отдельных составляющих (ступени и др.) возводимого на добровольные пожертвования главного храма Вооруженных сил в честь Победы в Великой Отечественной войне будут использованы только элементы трофейного оружия вермахта, хранящиеся на складах ВС. Речь идет о стрелковом оружии, боеприпасах и отдельных элементах артиллерийского и бронетанкового вооружения. Никакой уникальности, исторической, а теперь уже и военной ценности в них нет", - сказал Конашенков.

Генерал напомнил, что на военных складах Минобороны России сегодня хранится достаточное количество трофейного вооружения и боеприпасов различных стран, начиная еще с Первой мировой войны. "Поэтому заявления отдельных деятелей, выступающих с позиций "радетелей" сохранения и сбережения нацистского оружия, лишь бы не досталось главному храму Вооруженных сил, вызывают, к сожалению, недоумение", - подчеркнул Конашенков.

Ранее министр обороны Сергей Шойгу на заседании общественного совета Минобороны сообщил, что трофейная немецкая техника времен Великой Отечественной войны будет переплавлена на ступени главного храма Вооруженных сил России, который строится в подмосковной Кубинке.

Главный храм ВС РФ будет возведен к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Идея получила благословение Патриарха Московского и всея Руси Кирилла. Храм станет духовным, учебно-методическим и просветительским центром для военнослужащих, православных священников и граждан России. На его территории разместится выставочная экспозиция, посвященная истории становления российского государства и Вооруженных сил.

Храм будет иметь несколько престолов, центральный будет наименован в честь главного христианского праздника - Воскресения Христова, остальные будут посвящены небесным покровителям видов и родов ВС. Возведение храма будет осуществляться исключительно на добровольные пожертвования. Для сбора пожертвований создан благотворительный фонд "Воскресение".