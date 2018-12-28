Войти
28.12.2018
Военное обозрение

В РФ создают боевой модуль для борьбы с беспилотниками

458
0
0

Инженеры Подольского электромеханического завода (ПЭМЗ) в рамках программы "Самум" разрабатывают дистанционно-управляемый боевой модуль, способный, в том числе поражать низколетящие беспилотные аппараты, приводит РИА Новости сообщение генконструктора предприятия Умахана Умаханова.

Выставочный образец самоходки "САМУМ".

Источник изображения: Defence.ru

По словам Умаханова, модули можно будет устанавливать на любые самодвижущиеся платформы.

В настоящее время на заводе разрабатывается беспилотный дистанционно-управляемый модуль, который можно будет устанавливать на любой самодвижущейся платформе – бронетехнике и кораблях. Это станет развитием темы "Самум",

сказал он.

Генконструктор отметил, что пока это инициативная разработка, поэтому сроки создания модуля во многом зависят от получения заказов.

Если модулем заинтересуется российское военное ведомство либо иностранные заказчики, то весь цикл разработки до запуска в серию займет 2-3 года, пояснил он.

Сообщается, что артустановка "Самум" предназначена для защиты объектов от истребителей, штурмовой авиации и некоторых типов БЛА, действующих на малых и предельно малых высотах.

В настоящее время модернизированная установка "Самум" существует в 2-х вариантах: артиллерийском (дальность поражения – до 2,5 км, высота поражения – 1,5 км) и артиллерийско-ракетном (дальность – до 6 км, высота – до 4,5 км). Второй вариант оснащается ракетами типа "Игла" и "Верба".

Более подробно об артиллерийской установке "Самум" читайте в материале Военного обозрения.

27.12.2018
Права на данный материал
принадлежат Военное обозрение
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
ПЭМЗ СМ
Проекты
БПЛА
Похожие новости
28.12.2018
В России создается дистанционно-управляемый боевой модуль для борьбы с БЛА
24.12.2018
Российскую артустановку "Самум" планируют приобрести 12 стран
14.07.2010
Московская область представила новые технологии
12.11.2009
ОАЭ наращивают боевую мощь
17.04.2008
"СКОРПИОН" С ЧЕЛЯБИНСКОЙ РОДОСЛОВНОЙ. РОССИЯ И ИОРДАНИЯ РЕАЛИЗУЮТ РЯД СОВМЕСТНЫХ ПРОЕКТОВ В СФЕРЕ ВТС
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 28.12 18:44
  • 1
Станет ли украинская БМП-У конкурентом российскому "Курганцу-25"?
  • 28.12 18:36
  • 2
С космодрома Байконур осуществлен успешный пуск ракеты-носителя "Протон-М" с космическим аппаратом Минобороны России
  • 28.12 18:34
  • 1
Более 40 модернизированных БТР-82А получили подразделения общевойсковой армии ЗВО в Брянской области
  • 28.12 18:31
  • 9
Дамаск не для битья: ПВО Сирии показала новые возможности
  • 28.12 17:40
  • 1
Стало известно, какой скорости достиг "Авангард" во время лётных испытаний
  • 28.12 17:36
  • 4
Не допустим: Анкара защитит С-400 от американцев
  • 28.12 17:28
  • 2
Создатель "Тополя-М" и "Булавы" объяснил отличие Москвы от Киева
  • 28.12 17:27
  • 34
В Кремле рассказали об успешном пуске комплекса "Авангард" с гиперзвуковым боевым блоком
  • 28.12 17:22
  • 2
Русские потрошители
  • 28.12 16:32
  • 3
Курский авиаполк завершил перевооружение на истребители Су-30СМ
  • 28.12 16:28
  • 2
Вертолет Ми-28НЭ научили управлять ударными беспилотниками
  • 28.12 16:27
  • 3
Washington Examiner (США): что новое гиперзвуковое оружие Путина означает для Америки
  • 28.12 16:26
  • 3
The National Interest (США): единственная причина, по которой российский истребитель Су-57 не изменит сложившуюся ситуацию
  • 28.12 16:15
  • 7
В Ростехе создают новый ракетный комплекс "Булат"
  • 28.12 15:38
  • 3
Сухопутные войска Таиланда приняли вторую партию танков VT4