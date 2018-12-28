Бундестаг: присутствие Турции в Сирии – это вторжение

Исследовательский центр парламента ФРГ по заказу ультралевой партии Linke подготовил отчет, посвященный турецкому военному присутствии в Сирии, сообщает издание NEWSru.co.il.

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Авторы документа квалифицировали предпринятые Анкарой действия как классическое вторжение в суверенную страну.

Исследователи напоминают, что в 2016 году турецкие войска выбили террористов ИГ (группировка запрещена в РФ) из районов Джарабулус, Азаз и Аль-Баб, расположенных на северо-западе Сирии, в текущем году под их контроль перешел Африн, контролировавшийся курдами, а теперь подразделения турецкой армии стоят близ города Манбидж.

Изучив турецкое военное присутствие в Арфине, Азазе, Джарабулусе и Аль-Бабе, мы пришли к однозначному выводу, что оно (присутствие) отвечает всем критериям вторжения, предусмотренным международным правом,

говорится в докладе.

Несколько дней назад президент Турции Реджеп Эрдоган объявил, что в ближайшее время вооруженные силы страны начнут проведение антитеррористической операции на восточном берегу Евфрата. Эта территория в настоящее время контролируется курдскими формированиями самообороны.

После этого американский лидер Дональд Трамп сообщил о принятом им решении вывести из Сирии американский контингент. Таким образом, курды, получавшие постоянную поддержку США, могут оказаться один на один с турецкой армией.

Как накануне заявило курдское руководство, турецкие военные сегодня активно укрепляют свои позиции в городе Аль-Аримех. Этот населенный пункт находится к юго-западу от Манбиджа, который турецкими военными рассматривается в качестве приоритетной цели для наступления. Несмотря на это, находящиеся в Манбидже курды пока не дали согласия Дамаску на ввод в город сирийских правительственных войск.