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28.12.2018
Военное обозрение

Бундестаг: присутствие Турции в Сирии – это вторжение

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Исследовательский центр парламента ФРГ по заказу ультралевой партии Linke подготовил отчет, посвященный турецкому военному присутствии в Сирии, сообщает издание NEWSru.co.il.

Источник изображения: https://twitter.com/aa_russian

Авторы документа квалифицировали предпринятые Анкарой действия как классическое вторжение в суверенную страну.

Исследователи напоминают, что в 2016 году турецкие войска выбили террористов ИГ (группировка запрещена в РФ) из районов Джарабулус, Азаз и Аль-Баб, расположенных на северо-западе Сирии, в текущем году под их контроль перешел Африн, контролировавшийся курдами, а теперь подразделения турецкой армии стоят близ города Манбидж.

Изучив турецкое военное присутствие в Арфине, Азазе, Джарабулусе и Аль-Бабе, мы пришли к однозначному выводу, что оно (присутствие) отвечает всем критериям вторжения, предусмотренным международным правом,

говорится в докладе.

Несколько дней назад президент Турции Реджеп Эрдоган объявил, что в ближайшее время вооруженные силы страны начнут проведение антитеррористической операции на восточном берегу Евфрата. Эта территория в настоящее время контролируется курдскими формированиями самообороны.

После этого американский лидер Дональд Трамп сообщил о принятом им решении вывести из Сирии американский контингент. Таким образом, курды, получавшие постоянную поддержку США, могут оказаться один на один с турецкой армией.

Как накануне заявило курдское руководство, турецкие военные сегодня активно укрепляют свои позиции в городе Аль-Аримех. Этот населенный пункт находится к юго-западу от Манбиджа, который турецкими военными рассматривается в качестве приоритетной цели для наступления. Несмотря на это, находящиеся в Манбидже курды пока не дали согласия Дамаску на ввод в город сирийских правительственных войск.

27.12.2018
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принадлежат Военное обозрение
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  • В новости упоминаются
Страны
Германия
Россия
Сирия
США
Турция
Персоны
Трамп Дональд
Эрдоган Реджеп
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2 комментария
№1
28.12.2018 08:28
А присутствие  в Сирии США это что,если не вторжение?!
+3
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№2
28.12.2018 13:44
Цитата, akex сообщ. №1
А присутствие  в Сирии США это что,если не вторжение?!

Почему-то они не рассматривают и не расценивают вообще присутствие войск амеровской коалиции в Сирии. Вот Турция - это агрессор, поскольку правительство Сирии их не приглашало, а пиндосия, вместе с братией, это носители новейшей демократии и имеют право на все, чего им захочется.
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