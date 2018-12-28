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28.12.2018
ЦАМТО

Юрий Борисов: испытания "Авангарда" подтвердили, что он может развить скорость в 27М

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Пуск ракеты комплекса "Авангард"
Пуск ракеты комплекса "Авангард" с гиперзвуковым планирующим крылатым боевым блоком.
Источник изображения: Минобороны России/Youtube

ЦАМТО, 27 декабря. Последние испытания комплекса "Авангард" подтвердили его способность развивать скорость в 27М. Об этом, как передает "РИА Новости", заявил вице-премьер РФ Юрий Борисов.

"Последние испытания показали, что он (гиперзвуковой блок) достиг скоростей, близких к скорости 30М. Около 27М он набрал скорость", – сказал Ю.Борисов в интервью телеканалу "Россия 24", уточнив, что "практически на этих скоростях ни одна противоракета его сбить не может".

Как напоминает агентство, 26 декабря Минобороны РФ по поручению президента Владимира Путина провело летные испытания, в ходе которых был осуществлен успешный пуск ракеты комплекса "Авангард" с гиперзвуковым планирующим крылатым боевым блоком. Пуск был проведен боевым расчетом соединения РВСН из позиционного района Домбаровский по условной цели на полигоне Кура в Камчатском крае. В ходе полета на гиперзвуковой скорости планирующий крылатый блок совершил вертикальное и горизонтальное управляемое маневрирование и в назначенное время поразил условную цель на боевом поле полигона примерно в 6 тыс. км. Таким образом, программа зачетных летных испытаний выполнена в полном объеме, что позволяет в установленные сроки поставить комплекс "Авангард" на вооружение РВСН.

27.12.2018
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Страны
Россия
Продукция
Авангард РК
Компании
Минoбороны РФ
Персоны
Борисов Юрий
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