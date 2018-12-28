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28.12.2018
ЦАМТО

В 2018 году в Центральный военный округ поступило около 1000 ед. военной техники

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Военнослужащие ЦВО
Военнослужащие Центрального военного округа осваивают применени БЛА.
Источник изображения: МО РФ

ЦАМТО, 27 декабря. В 2018 году на вооружение Центрального военного округа (ЦВО) по гособоронзаказу поступило около 1000 ед. военной техники, сообщил временно исполняющий обязанности командующего войсками ЦВО генерал-полковник Евгений Устинов.

"В текущем году по плану оснащения войск поступило около 1000 ед. современных образцов техники различной номенклатуры, в том числе декабре – 192 ед. План выполнен на 100 проц.", – сообщил Е.Устинов.

Так, эскадрилья смешанного авиационного полка, дислоцированного в Челябинской области, полностью перевооружена на многофункциональные истребители-бомбардировщики Су-34. Горное мотострелковое соединений в Туве получило на вооружение самоходные орудия "Нона-СВК". В артиллерийские бригады в Кемеровской и Оренбургской областях поступили на вооружение последние модификации самоходных гаубиц "Мста-С". Несколько десятков комплексов с беспилотными летательными аппаратами "Тахион", "Орлан-10" и "Элерон-3" поступили в мотострелковые бригады и силы специального назначения. Также войска округа получили современные образцы средств артиллерийской разведки, автомобильной техники различного назначения, средств противовоздушной обороны, радиационной, химической и биологической зашиты и другие, сообщает пресс-служба Центрального военного округа.

27.12.2018
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Продукция
Мста-С
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Орлан-10
Су-34
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