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28.12.2018
ЦАМТО

Фюзеляж второго опытного самолета Ил-112В доставлен в ЦАГИ

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Ил-112В
Ан-148-100Е.
Источник изображения: Сергей Мамонтов / РИА Новости

ЦАМТО, 27 декабря. Завершен третий этап транспортировки элементов легкого военно-транспортного самолета Ил-112В (0102) из Воронежа в подмосковный Жуковский.

В ночь на 27 декабря в Центральный аэрогидродинамический институт имени профессора Н.Е.Жуковского (входит в НИЦ "Институт имени Н.Е.Жуковского") был доставлен фюзеляж Ил-112В.

Транспортировка элементов самолета производилась в несколько этапов. На первом – с территории ВАСО в ЦАГИ были доставлены стабилизатор, элерон, закрылок, а также несколько десятков контейнеров с более мелкими частями конструкции самолета; на втором – секции крыла самолета. Транспортировка спецгруза производилась в ночное время. Крупногабаритный груз перемещался из Воронежа в Жуковский на автопоездах в сопровождении сотрудников ГИБДД.

В зале статических и ресурсных испытаний института, куда был доставлен Ил-112В, специалистам АК им. Ильюшина (ПАО "Ил") и ЦАГИ предстоит провести досборку планера, после этого начнется подготовка к изолированным испытаниям отдельных агрегатов и полноценным статико-ресурсным исследованиям.

Следующим этапом станут испытания планера целиком. Его установят на специальный стенд, на котором будут имитироваться нагрузки на самолет на всех режимах полета и регистрироваться многочисленные параметры, характеризующие поведение воздушного судна и его элементов. Испытания лайнера проводятся в ЦАГИ для подтверждения конструкторских решений с точки зрения статической и усталостной прочности.

В ходе намеченных исследований самолет подвергнется многократным нагружениям, имитирующим не менее 5000 полетов. Эксперименты продлятся порядка двух лет.

Ранее в ЦАГИ были завершены испытания элементов конструкции Ил-112В, которые подтвердили возможность начала летных испытаний самолета: 27 ноября первый ВТС Ил-112В (0101) был передан на Летно-испытательную станцию ВАСО для подготовки к первому полету, сообщает пресс-служба ПАО "Ил".

27.12.2018
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  • В новости упоминаются
Продукция
Ил-112
Компании
ВАСО
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