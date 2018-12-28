Делегация Минобороны РФ посетила Иран

ЦАМТО, 27 декабря. В период с 24 по 26 декабря состоялся визит делегации Минобороны России во главе с замначальника Генштаба ВС РФ вице-адмиралом Игорем Осиповым в Иран для участия во втором заседании российско-иранской рабочей группы по реализации двустороннего межправсоглашения о военном сотрудничестве.

В ходе переговоров состоялось обсуждение всего спектра вопросов двустороннего российско-иранского военного сотрудничества, включая взаимодействие по линии видов и родов войск. Особое внимание было уделено сотрудничеству в военно-морской области.

Россия поблагодарила Иран за активное участие в Армейских международных играх в 2018 году и проведение конкурса водолазов "Глубина", а также пригласила иранцев принять участие в юбилейных (пятых) Играх в 2019 году.

В рамках визита И.Осипов провел ряд встреч с военным руководством Исламской Республики Иран, в ходе которых состоялся обмен мнениями по вопросам региональной и международной безопасности, состоянию и перспективам двустороннего взаимодействия в военной области.

Встречи прошли в обстановке взаимопонимания и подтвердили обоюдный настрой на дальнейшее развитие российско-иранского военного сотрудничества, сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации.