Войти
28.12.2018
ЦАМТО

Делегация Минобороны РФ посетила Иран

881
0
0
Иранские военнослужащие. Архивное фото
Иранские военнослужащие. Архивное фото.
Источник изображения: © РИА Новости / Илья Питалев

ЦАМТО, 27 декабря. В период с 24 по 26 декабря состоялся визит делегации Минобороны России во главе с замначальника Генштаба ВС РФ вице-адмиралом Игорем Осиповым в Иран для участия во втором заседании российско-иранской рабочей группы по реализации двустороннего межправсоглашения о военном сотрудничестве.

В ходе переговоров состоялось обсуждение всего спектра вопросов двустороннего российско-иранского военного сотрудничества, включая взаимодействие по линии видов и родов войск. Особое внимание было уделено сотрудничеству в военно-морской области.

Россия поблагодарила Иран за активное участие в Армейских международных играх в 2018 году и проведение конкурса водолазов "Глубина", а также пригласила иранцев принять участие в юбилейных (пятых) Играх в 2019 году.

В рамках визита И.Осипов провел ряд встреч с военным руководством Исламской Республики Иран, в ходе которых состоялся обмен мнениями по вопросам региональной и международной безопасности, состоянию и перспективам двустороннего взаимодействия в военной области.

Встречи прошли в обстановке взаимопонимания и подтвердили обоюдный настрой на дальнейшее развитие российско-иранского военного сотрудничества, сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации.

27.12.2018
Права на данный материал
принадлежат ЦАМТО
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Иран
Россия
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
АРМИ-20XX
Похожие новости
06.08.2018
Команда России стала победителем конкурса АрМИ-2018 "Мастер-оружейник"
14.05.2018
На Дальнем Востоке впервые отберут участников Армейских международных игр
05.09.2017
Почему "летающие танки" России самые продаваемые в мире
14.08.2017
Российская команда победила в конкурсе "Морской десант" Армейских международных игр
07.08.2017
Россия, Китай и Казахстан лидируют на конкурсе "Мастер-оружейник" в Китае
16.08.2016
Победители «Танкового биатлона-2016» получили награды от корпорации УВЗ
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 28.12 18:46
  • 2
Конвертируемый топливозаправщик Ил-78М-90А начал заводские летные испытания
  • 28.12 18:44
  • 1
Станет ли украинская БМП-У конкурентом российскому "Курганцу-25"?
  • 28.12 18:36
  • 2
С космодрома Байконур осуществлен успешный пуск ракеты-носителя "Протон-М" с космическим аппаратом Минобороны России
  • 28.12 18:34
  • 1
Более 40 модернизированных БТР-82А получили подразделения общевойсковой армии ЗВО в Брянской области
  • 28.12 18:31
  • 9
Дамаск не для битья: ПВО Сирии показала новые возможности
  • 28.12 17:40
  • 1
Стало известно, какой скорости достиг "Авангард" во время лётных испытаний
  • 28.12 17:36
  • 4
Не допустим: Анкара защитит С-400 от американцев
  • 28.12 17:28
  • 2
Создатель "Тополя-М" и "Булавы" объяснил отличие Москвы от Киева
  • 28.12 17:27
  • 34
В Кремле рассказали об успешном пуске комплекса "Авангард" с гиперзвуковым боевым блоком
  • 28.12 17:22
  • 2
Русские потрошители
  • 28.12 16:32
  • 3
Курский авиаполк завершил перевооружение на истребители Су-30СМ
  • 28.12 16:28
  • 2
Вертолет Ми-28НЭ научили управлять ударными беспилотниками
  • 28.12 16:27
  • 3
Washington Examiner (США): что новое гиперзвуковое оружие Путина означает для Америки
  • 28.12 16:26
  • 3
The National Interest (США): единственная причина, по которой российский истребитель Су-57 не изменит сложившуюся ситуацию
  • 28.12 16:15
  • 7
В Ростехе создают новый ракетный комплекс "Булат"