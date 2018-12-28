Три вертолета Ми-24П поступили на вооружение вертолетной бригады ЦВО в Свердловской области
ЦАМТО, 27 декабря. Три ударных вертолета Ми-24П "Крокодил" поступили по гособоронзаказу на вооружение сформированной бригады армейской авиации, дислоцированной в Свердловской области.
Новая техника значительно повысит боевые возможности соединения. Вертолеты Ми-24 будут выполнять задачи в рамках летных тактических учений, а также будут применяться в различных тактических учениях от ротного до бригадного звена.
Ранее в бригаду армейской авиации Центрального военного округа были поставлены первые два вертолета Ми-24.
С 2017 года на вооружение летчиков Центрального военного округа в Свердловской области поступило 28 модернизированных вертолетов Ми-8МТВ5-1, которые принимают участие в спасательных операциях по запуску и встрече экипажей кораблей "Союз", сообщает пресс-служба Центрального военного округа.
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для ЦВО Ми-24 после модерации вполне ещё пригодное вооружение.
Основная цель этой бригады - южное направление Таджикистан, Киргизия, Афганистан...
С басмачами бороться Крокодилы ещё с Афганской войны научились, а сейчас с новыми средствами защиты от ПЗРК и дальнобойными ракетами им будет значительно безопаснее уничтожать банды ИГИЛ.