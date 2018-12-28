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28.12.2018
ЦАМТО

Три вертолета Ми-24П поступили на вооружение вертолетной бригады ЦВО в Свердловской области

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Ми-24П
Ми-24П.
Источник изображения: © Пресс-служба ЦВО

ЦАМТО, 27 декабря. Три ударных вертолета Ми-24П "Крокодил" поступили по гособоронзаказу на вооружение сформированной бригады армейской авиации, дислоцированной в Свердловской области.

Новая техника значительно повысит боевые возможности соединения. Вертолеты Ми-24 будут выполнять задачи в рамках летных тактических учений, а также будут применяться в различных тактических учениях от ротного до бригадного звена.

Ранее в бригаду армейской авиации Центрального военного округа были поставлены первые два вертолета Ми-24.

С 2017 года на вооружение летчиков Центрального военного округа в Свердловской области поступило 28 модернизированных вертолетов Ми-8МТВ5-1, которые принимают участие в спасательных операциях по запуску и встрече экипажей кораблей "Союз", сообщает пресс-служба Центрального военного округа.

27.12.2018
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2 комментария
№1
28.12.2018 08:05
Это не плохо,но ВКС РФ нужна новая техника...Нельзя вечно ремонтировать наследие СССР...Усталость металла никто не отменял...и никакой ремонт от нее не спасает...так как она поражает всю конструкцию в целом...
+1
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№2
28.12.2018 13:47
Цитата, Alex-C сообщ. №1
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для ЦВО Ми-24 после модерации вполне ещё пригодное вооружение.
Основная цель этой бригады - южное направление Таджикистан, Киргизия, Афганистан...
С басмачами бороться Крокодилы ещё с Афганской войны научились, а сейчас с новыми средствами защиты от ПЗРК и дальнобойными ракетами им будет значительно безопаснее уничтожать банды ИГИЛ.
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