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28.12.2018
ТАСС

Госкомиссия признала ракету "Союз-2.1а" готовой к запуску с космодрома Восточный

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Союз-2.1а
Ракета-носитель «Союз-2.1а».
Источник изображения: http://www.spacecorp.ru/

Ракета-носитель должна вывести на орбиту два российских спутника дистанционного зондирования Земли

МОСКВА, 27 декабря. /ТАСС/. Государственная комиссия признала ракету-носитель "Союз-2.1а", которая должна в четверг утром стартовать с космодрома Восточный, готовой к заправке и запуску. Об этом сообщает в четверг Роскосмос.

"Государственная комиссия приняла решение о готовности ракеты-носителя "Союз-2.1а" к заправке и пуску, который запланирован [на] сегодня, 27 декабря, в 05:07 мск", - говорится в сообщении госкорпорации в Twitter.

"Союз-2.1а" должен вывести на орбиту два российских спутника дистанционного зондирования Земли "Канопус-В" №5 и №6, а также 26 иностранных малых космических аппаратов. Предстоящий старт станет заключительным в российской пусковой программе на этот год.

27.12.2018
Права на данный материал
принадлежат ТАСС
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Страны
Россия
Продукция
Канопус-В
Компании
Роскосмос
Проекты
Восточный Космодром
Союз-2 РН
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