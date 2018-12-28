Госкомиссия признала ракету "Союз-2.1а" готовой к запуску с космодрома Восточный

Ракета-носитель должна вывести на орбиту два российских спутника дистанционного зондирования Земли

МОСКВА, 27 декабря. /ТАСС/. Государственная комиссия признала ракету-носитель "Союз-2.1а", которая должна в четверг утром стартовать с космодрома Восточный, готовой к заправке и запуску. Об этом сообщает в четверг Роскосмос.

"Государственная комиссия приняла решение о готовности ракеты-носителя "Союз-2.1а" к заправке и пуску, который запланирован [на] сегодня, 27 декабря, в 05:07 мск", - говорится в сообщении госкорпорации в Twitter.

"Союз-2.1а" должен вывести на орбиту два российских спутника дистанционного зондирования Земли "Канопус-В" №5 и №6, а также 26 иностранных малых космических аппаратов. Предстоящий старт станет заключительным в российской пусковой программе на этот год.