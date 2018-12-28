"Вертолеты России" в 2019г поставят ГТЛК 4 вертолета "Ансат" и 15 Ми-8 за 7,4 млрд руб

Екатеринбург. 27 декабря. ИНТЕРФАКС-АВН - Холдинг "Вертолеты России" (входит в госкорпорацию "Ростех") в 2019 году поставит ПАО "Государственная транспортная лизинговая компания" (ГТЛК) четыре вертолета "Ансат", 9 вертолетов Ми-8АМТ и 6 - Ми-8МТВ-1, говорится в опубликованных на сайте госзакупок материалах.

Сумма контракта на закупку вертолетов Ми-8 составила 6,41 млрд рублей, вертолетов "Ансат" - 998,64 млн рублей.

Машины 2019 года выпуска будут приобретены в рамках закупки у единственного поставщика. Ми-8 должны быть поставлены ГТЛК до конца октября 2019 года, "Ансат" - до конца августа. Оба договора предполагают получение изготовителем аванса в размере 2,5 млрд рублей и 500 млн рублей соответственно.

Ми-8, разработанный в ОКБ М.Л. Миля в начале 1960-х годов, является самым массовым двухдвигательным вертолетом в мире. Широко используется во многих странах для выполнения гражданских и военных задач.

"Ансат" - легкий двухдвигательный многоцелевой вертолет, серийное производство которого развернуто на "Казанском вертолетном заводе" (КВЗ). В мае 2015 года сертификацию прошла модификация вертолета с медицинским модулем, которая соответствует всем международным стандартам санитарной авиации и позволяет спасти жизнь человека в период транспортировки. Согласно сертификату, конструкция вертолета позволяет оперативно трансформировать его как в грузовой, так и в пассажирский вариант с возможностью перевозки до 7 человек.

Холдинг "Вертолеты России" (входит в госкорпорацию "Ростех") - единственный разработчик и производитель вертолетов в России. В состав холдинга входят пять вертолетных заводов, два конструкторских бюро, а также предприятия по производству и обслуживанию комплектующих изделий, авиаремонтные заводы и сервисная компания, обеспечивающая послепродажное сопровождение в России и за ее пределами.

ГТЛК с 2009 года реализует госпрограмму льготного лизинга дорожно-эксплуатационной техники и оборудования отечественного производства для предприятий дорожного комплекса. Единственный акционер компании - РФ, управление осуществляет Минтранс.