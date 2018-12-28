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28.12.2018
Интерфакс-АВН

Изготовлен динамический макет самого мощного в мире ракетного двигателя РД-171МВ для "Союза-5" - НПО "Энергомаш"

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Макет ракетного двигателя РД-171
Макет ракетного двигателя РД-171 на Международном авиационно-космическом салоне МАКС-2017 в Жуковском.
Источник изображения: РИА Новости/Рамиль Ситдиков

Москва. 27 декабря. ИНТЕРФАКС-АВН - НПО "Энергомаш" изготовило динамический макет двигателя для создаваемой в России ракеты-носителя "Союз-5" РД-171МВ, заявил главный конструктор "Энергомаша" Петр Левочкин.

"В декабре 2018 года завершено изготовление динамического макета РД171МВ, который будет поставлен заказчику", - заявил П.Левочкин на заседании Совета главных конструкторов по направлению ракетного двигателестроения госкорпорации "Роскосмос".

Главный конструктор "Энергомаша", слова которого приводит пресс-служба предприятия, сообщил, что РД-171МВ в первой ступени "Союза-5" и РД-0124МС во второй ступени станут первыми двигателями, конструкторская документация которых будет выполнена в электронной 3D-модели, а не на бумажных чертежах.

Ранее глава НПО "ЭНергомаш" Игорь Арбузов заявлял, что первый двигатель РД-171МВ будет поставлен в 2021 году.

"Исходя из установленных сроков НПО "Энергомаш" в 2021 году изготовит и поставит двигатель РД-171МВ заказчику для первых испытаний РН "Союз-5". Работа выполняется без задержек", - приводила слова И.Арбузова пресс-служба предприятия 17 декабря.

В 2017 году КБ НПО "Энергомаш" была выпущена конструкторская документация на конструкторский и динамический макеты двигателя РД-171МВ для перспективной ракеты-носителя, недавно получившей имя "Иртыш". В ближайшее время динамический макет будет поставлен заказчику - ракетно-космическому центру "Прогресс". Тяга двигателя должна превысить 800 тонн, что делает его самым мощным в мире.

На основе создаваемой ракеты "Союз-5" планируется создать ракету сверхтяжелого класса которая будет использоваться, в том числе, для освоения дальнего космоса.

27.12.2018
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принадлежат Интерфакс-АВН
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Страны
Россия
Продукция
РД-170
Компании
Роскосмос
Энергомаш им. Глушко
Проекты
Союз-5 РН
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