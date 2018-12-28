США способны быстро переоборудовать объекты ПРО в Европе в средства нападения - российский разработчик

Москва. 27 декабря. ИНТЕРФАКС-АВН - Европейские объекты противоракетной обороны (ПРО) США могут переоборудовать в средства нападения, отмечает генеральный конструктор Московского института теплотехники Юрий Соломонов.

"Когда мы говорим о средствах противоракетной обороны, расположенных на европейском континенте, это угроза совсем другого типа. Эти средства противоракетной обороны могут быть переоборудованы в средства нападения. И это действительно стоит учитывать", - сказал он в интервью газете "Аргументы недели".

"Это действительно можно сделать, очень быстро и недорого", - сказал Ю.Соломонов, отвечая на вопрос о возможности использования объектов ПРО США в Европе в так называемом "опережающем ударе".

"И коль скоро это вызывает опасения и возражения со стороны политического руководства нашего государства, безусловно, это головная боль и для нас, и для европейцев, которые находятся в тренде действий Соединённых Штатов Америки. Пока это представляет, прежде всего, политическую угрозу, которая может трансформироваться и в военную. Но думаю, до этого дело не дойдёт", - сказал Ю.Соломонов, имея в виду объекты ПРО США в Румынии и Польше.

Ю.Соломонов - разработчик российских межконтинентальных баллистических ракет "Тополь-М", "Ярс" и "Булава".