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28.12.2018
Интерфакс-АВН

США способны быстро переоборудовать объекты ПРО в Европе в средства нападения - российский разработчик

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Пуск ПР SM-3 Block IIA, 2015 год
Пуск ПР SM-3 Block IIA, 2015 год.
Источник изображения: dziennikzbrojny.pl

Москва. 27 декабря. ИНТЕРФАКС-АВН - Европейские объекты противоракетной обороны (ПРО) США могут переоборудовать в средства нападения, отмечает генеральный конструктор Московского института теплотехники Юрий Соломонов.

"Когда мы говорим о средствах противоракетной обороны, расположенных на европейском континенте, это угроза совсем другого типа. Эти средства противоракетной обороны могут быть переоборудованы в средства нападения. И это действительно стоит учитывать", - сказал он в интервью газете "Аргументы недели".

"Это действительно можно сделать, очень быстро и недорого", - сказал Ю.Соломонов, отвечая на вопрос о возможности использования объектов ПРО США в Европе в так называемом "опережающем ударе".

"И коль скоро это вызывает опасения и возражения со стороны политического руководства нашего государства, безусловно, это головная боль и для нас, и для европейцев, которые находятся в тренде действий Соединённых Штатов Америки. Пока это представляет, прежде всего, политическую угрозу, которая может трансформироваться и в военную. Но думаю, до этого дело не дойдёт", - сказал Ю.Соломонов, имея в виду объекты ПРО США в Румынии и Польше.

Ю.Соломонов - разработчик российских межконтинентальных баллистических ракет "Тополь-М", "Ярс" и "Булава".

27.12.2018
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принадлежат Интерфакс-АВН
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Страны
Польша
Россия
Румыния
США
Продукция
Булава-30
РС-12М2
РС-24 Ярс
Компании
МИТ
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1 комментарий
№1
28.12.2018 07:59
То что ПРО США это средство нападения известно давно,ведь в Румынии и Польше стоят универсальные пусковые установки,с которых возможен запуск крылатых ракет Томагавк,большой дальности ( до 2500 км )
+1
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