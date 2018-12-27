Строительство президентского кадетского училища началась в Кемерово, в сентябре 2019 года оно примет воспитанников

Заведение поможет развитию IT-направления в университетах Кузбасса - губернатор

Москва. 26 декабря. ИНТЕРФАКС-АВН - Церемония закладки памятного камня на месте строительства президентского кадетского училища (ПКУ) прошла в среду в Кемерово, сообщает пресс-служба Центрального военного округа (ЦВО).

"Уже 1 сентября 2019 года училище примет первых воспитанников", - сказал на церемонии врио командующего войсками ЦВО генерал-полковник Евгений Устинов, которого цитирует пресс-служба.

По словам военачальника, "Кемеровское кадетское училище станет региональной площадкой для внедрения новых методик обучения, центром получения высокой культуры, обеспечит максимальную реализацию творческого потенциала воспитанников".

В свою очередь губернатор Кемеровской области Сергей Цивилёв отметил, что училище поможет развитию IT-направления в университетах Кузбасса.

"Мы выпустим здесь хороших ребят, которые будут востребованы во всех видах Вооружённых сил, потому что IT-технологии проникли и в экономику, и в Вооруженные силы и везде используются. Специалисты такого уровня нужны везде. Мы планируем развивать IT-направление гражданское на базе наших университетов, которое будет работать вместе с военным: они будут друг с другом взаимодействовать и усиливать потенциал, получится хорошая синергия", - приводит пресс-служба ЦВО слова С.Цивилёва.

В конце июня текущего года министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщил, что по поручению президента РФ Владимира Путина в Кемеровской области будет создано ПКУ.

Е.Устинов отметил в ходе церемонии, что на территории ЦВО с 2010 года "вновь созданы и успешно функционируют Оренбургское, Тюменское, Кызыльское президентские кадетские училища и Пермское суворовское училище".