Израиль сообщил об уничтожении в Сирии склада иранских ракет Фаджр-5 - СМИ

Иерусалим. 26 декабря. ИНТЕРФАКС-АВН - Армия обороны Израиля уничтожила склад иранских ракет Фаджр-5 близ Дамаска, сообщила в среду израильская газета Jerusalem Post со ссылкой на агентство "Нзив".

По данным агентства, эти ракеты несли потенциальную угрозу территориям в районе Галилеи.

Ранее сообщалось, что самолеты Израиля нанесли ракетный удар по целям в Сирии, находясь в ливанском воздушном пространстве. Их удар был нацелен на военный объект в районе Дамаска.

Израильские военные регулярно наносят ракетные удары по территории Сирии. Обычно мишенями становятся объекты, имеющие отношение к поддерживающим Дамаск бойцам ливанской группировки "Хезболла" или к находящимся на сирийской территории иранским военным советникам.