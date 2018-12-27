Израиль сообщил об уничтожении в Сирии склада иранских ракет Фаджр-5 - СМИ
ВВС Израиля.
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Иерусалим. 26 декабря. ИНТЕРФАКС-АВН - Армия обороны Израиля уничтожила склад иранских ракет Фаджр-5 близ Дамаска, сообщила в среду израильская газета Jerusalem Post со ссылкой на агентство "Нзив".
По данным агентства, эти ракеты несли потенциальную угрозу территориям в районе Галилеи.
Ранее сообщалось, что самолеты Израиля нанесли ракетный удар по целям в Сирии, находясь в ливанском воздушном пространстве. Их удар был нацелен на военный объект в районе Дамаска.
Израильские военные регулярно наносят ракетные удары по территории Сирии. Обычно мишенями становятся объекты, имеющие отношение к поддерживающим Дамаск бойцам ливанской группировки "Хезболла" или к находящимся на сирийской территории иранским военным советникам.
26.12.2018
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Права на данный материал
принадлежат Интерфакс-АВН
Материал размещен правообладателем
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