Модернизированный ЗРПК "Панцирь" научился поражать все типы БПЛА

Государственная корпорация "Ростех" провела модернизацию зенитного ракетно-пушечного комплекса "Панцирь", в ходе которой ЗРПК значительно расширил номенклатуру поражаемых целей. Об этом в интервью РИА Новости заявил индустриальный директор кластера обычных вооружений, боеприпасов и спецхимии "Ростеха" Сергей Абрамов.

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По словам Абрамова, развитие линейки комплексов "Панцирь" идет очень хорошо. Проведены и завершены работы по расширению номенклатуры поражаемых целей с учетом современных угроз. На основе полученных в ходе эксплуатации комплексов данных, включая участие в боевых действиях на территории Сирии, были сделаны определенные выводы и найдены решения, позволяющие эффективно уничтожать малоразмерные низкоскоростные меневрирующие цели. При этом в "Ростехе" не стали раскрывать детали модернизации ЗРПК "Панцирь", уточнив, что новый комплекс может гарантированно уничтожать все типы беспилотников. Прежде бортовая РЛС могла принять за дроны отражения сигнала радиолокатора от птиц, воздушных потоков и других аномалий.

Ранее сообщалось, что ЗРПК "Панцирь" до конца этого года получит новую модернизированную ракету для комплекса, которая будет превосходить стоящую на вооружении по нескольким параметрам.