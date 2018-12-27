Путин доволен, что у России первой в мире появился новый вид оружия

Министр обороны РФ Сергей Шойгу, президент России Владимир Путин и первый заместитель министра обороны РФ, генерал армии Валерий Герасимов на заседании в Национальном центре управления обороной РФ.

Президент отметил, что система "Авангард" поступит на вооружение в ВС России в 2019 году

МОСКВА, 26 декабря. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин высоко оценил запуск гиперзвуковой системы "Авангард". Он констатировал, что Россия первой в мире получила новый вид оружия.

По оценке Путина, "это большое событие и в жизни Вооруженных Сил, да, пожалуй, и в жизни страны". Он подчеркнул, что у России появился новый вид стратегического оружия. при этом, российский лидер сделал особый акцент на том, что "это событие [запуск системы "Авангард"] даже не чисто национального значения, оно выходит за рамки чисто национальных интересов". "Это серьезное событие", - заявил глава государства на встрече с членами правительства РФ. Он подчеркнул: "Новый вид стратегического оружия в мире впервые появился у нас, и надежно будет обеспечивать оборону нашего государства, нашего народа на десятилетия вперед".

Глава государства также сообщил, что гиперзвуковая система "Авангард" поступит на вооружение в ВС РФ уже со следующего года. "В 2019 году на вооружение российской армии поступит новая межконтинентальная стратегическая система "Авангард", будет развернут первый полк в Ракетных войсках стратегического назначения", - сказал президент.

Президент отметил, что Министерство обороны РФ провело испытания "Авангарда", с полным успехом подтвердив все тактико-технические характеристики.

"По моему поручению предприятия промышленности и Министерство обороны подготовили и провели завершающие испытания этой системы, - сказал Путин. - Оно, это испытание, только что завершилось полным успехом: подтверждены все тактико-технические данные".

Российский лидер напомнил, что еще в своем послании Федеральному собранию говорил о новых видах российского оружия, в том числе и о гиперзвуковом оружии. Одним из таких видов вооружений как раз и является гиперзвуковая система межконтинентальной дальности "Авангард".

Президент России поблагодарил всех, кто так или иначе принимал участие в работе над новым оружием, в том числе Минпромторг, и Минфин. Слова благодарности он также адресовал тем, кто начинал эту работу еще в 2003 году. "Они увидят это, услышат", - сказал Путин. В ответ премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поздравил Путина "с успешным пуском "Авангарда". "Это действительно очень важно для безопасности нашей страны. Поздравляем вас как Верховного главнокомандующего", - сказал глава кабинета министров.

Летные испытания

Министерство обороны РФ по поручению президента России, Верховного главнокомандующего ВС РФ Владимира Путина провело в среду зачетные летные испытания, в ходе которых осуществлен успешный испытательный пуск ракеты комплекса "Авангард" с гиперзвуковым планирующим крылатым боевым блоком.

"В ходе полета на гиперзвуковой скорости планирующий крылатый блок совершил вертикальное и горизонтальное управляемое маневрирование и в назначенное время поразил условную цель на боевом поле полигона", - сообщили в пресс-службе Кремля.

Возможности испытанного планирующего крылатого блока позволяют обходить зоны действия информационных и огневых средств противоракетной обороны, что обеспечивает эффективное преодоление всех существующих и перспективных систем ПРО. "Программа зачетных летных испытаний выполнена в полном объеме, что позволяет в установленные сроки поставить комплекс "Авангард" на вооружение РВСН", - сообщили в Кремле.